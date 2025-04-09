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Обсуждение прошло в рамках выездного заседания Национальной эксперт­ной площадки GPS: Gylym. Pikir. Sayasat Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

Заинтересованный диалог по вопросам, касающимся реализации решений IV заседания Нацио­нального курултая, сос­тоялся в Кокшетау с участием представителей гражданского, экспертного и научного сообществ Акмолинской области. Ключевой вопрос, на который искали ответ участники встречи: как вовлечь население не только в реализацию проектов, но и в мониторинг, контроль за исполнением?

Акмолинцы активно участвовали в диалоге, озвучивая проб­лемы и предлагая решения. Так, председатель городского общества ветеранов Шияп Алиев считает, что необходимо уделить особое внимание молодежи, особенно той, что учится за рубежом. Молодые люди, считает спикер, должны по окончании учебы возвращаться домой, вносить вклад в развитие Родины.

Нужно и дальше поднимать авторитет рабочих профессий, равно как и заработную плату ее представителей, ведь в регионах продолжает обостряться проблема дефицита людей труда – механизаторов, доярок, ветеринарных врачей. В сельской местности по-прежнему сложно найти человека для выпаса скота.

– На заседании Национального курултая были озвучены эти и другие острые вопросы. Самое главное, чтобы они решались, в том числе при участии общественности, – подчеркнул Шияп Алиев.

Председателя ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской облас­ти» Ирину Терентьеву волнует то, насколько активно неправительственный сектор включен в процесс общественного контроля.

НПО, как правило, работают с какой-то проблемой своей целевой аудитории и в ходе ее решения соприкасаются с конкретными структурами и организациями. Очень важно, по ее мнению, не превращать общест­венный контроль в источник конфликта – необходимо налаживать между обществом и властью конструктивное, рабочее взаимодействие, находить точки соприкосновения, совместно искать пути решения проблем.

Как подчеркнула Ирина Терентьева, общество должно быть не контролером, а ресурсом. Люди, непосредственно сталкивающиеся с теми или иными проблемами, могут подсказать и направить, помочь избежать подводных камней при решении вопроса.

По словам председателя совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей Акмолинской области Валентины Геращенко, состояв­шаяся трансформация НПП способствовала тому, чтобы как можно больше деловых людей входило в общественные организации, советы по отраслям, действующие при региональных палатах. На заседаниях советов рассматриваются многие волнующие общество вопросы, в частности налоговая реформа, престиж рабочих профессий и многое другое. К примеру, на последнем отраслевом совете в РПП рассмотрены проблемы государственно-частного парт­нерства в дошкольном образовании.

Согласно статистике, за прошлый год 36% предпринимателей обратились с проблемами по земельным вопросам, 21% – по налоговым спорам. Немало обращений поступает по вопросам госзакупок, таможенному администрированию и так далее. Такие особенно важные и чувствительные темы, считает спикер, должны обсуждаться вместе с теми, кого они напрямую затрагивают.

Руководитель КГУ «Smart Aqmola» управления цифровизации и архивов Акмолинской области Гулим Бегалина подняла вопросы цифровой безопаснос­ти. Решению проб­лем кибермошенничества, буллинга, защите персональных данных граждан нужно, считает она, уделять самое пристальное внимание.

По мнению спикера, также нужно обратить внимание на диспетчерские службы, call-центры 109. Именно туда люди обращаются с конкретными проблемами, и нужно использовать собираемые ими данные для аналитики и стратегического планирования, системного решения проблем.

Руководителя частного фонда «Ансап», собственного коррес­пондента газеты «Қазақстан-Заман» по Акмолинской облас­ти Дахана Шокшира волнует развитие государственного языка, он призвал не забывать об исключительной важности этого вопроса.

Председатель общественного совета Акмолинской области Кабдуали Кулушев обратил внимание, что общественный контроль – это работа, направленная на то, чтобы деятельность исполнительной власти осуществлялась в соответствии с общественными интересами. И наиболее важна она в тех сферах, по линии которых поступает более всего жалоб.

К примеру, чаще всего акмолинцы жалуются на работу сфер ЖКХ, здравоохранения, образования, экологии, соответственно, этим направлениям нужно уделять особое внимание. Общественный совет области проводит встречи, приглашает к диалогу руководителей организаций и предприятий, старается в первую очередь рассматривать обращения из отдаленных районов области, обязательно выезжая на места.

В ходе обсуждения каждый приглашенный спикер получил возможность высказаться по волнующей его теме, важной для государства и общества. Все поднятые вопросы и озвученные предложения были зафиксированы представителями КИСИ. Они будут тщательно изучены и найдут отражение в аналитичес­кой работе главного «мозгового центра» страны.