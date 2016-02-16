​Общественный «аудит»

– Можно сказать, что наша комиссия представляет собой внутренний «аудит» со стороны общественности за соблюдением выборного законодательства, – заметил А. Бекмагамбетов.

Ученый по профессии, юрист по специальности, он работал в избирательных кампаниях не только Казахстана – был также международным наблюдателем на выборах в Государственную Думу России.

– Все наработанные механизмы контроля будут использованы и в нынешнем году, – заверил он. – Общественное наблюдение будет осуществляться на всех этапах проведения выборов, включая день голосования. Охватим все районы и села, каждый избирательный участок.

Для этого будет сформирована команда общественных наблюдателей, которые пройдут специальное обучение. Ее задача – мониторинг обеспечения равных условий для всех партий, заявивших о своем участии в выборах, и кандидатов в депутаты. Большое внимание будет уделено также доступности для населения всей необходимой информации, соблюдению правил деятельности избиркомов и непосредственно самому выборному процессу.

– Уверен, своевременное общественное реагирование на любые, даже мелкие, нарушения позволит пройти выборам в Казахстане, как всегда, на высокой демократической ноте, – заключил руководитель филиала РОККВ.