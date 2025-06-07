Общий объем отечественных удобрений будет увеличен до 4 млн тонн до 2032 года

Сельское хозяйство
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На сегодня в Казахстане реализуется ряд проектов, направленных на развитие химической отрасли и создание востребованных продуктов. Основной акцент делается на потребляемые в больших объемах и стратегически важные виды химических продукций, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпромстрой РК

Агрохимическая отрасль занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности страны. Одна из ключевых стратегических задач – полное обеспечение местных аграриев к 2030 году основными видами удобрений отечественного производства, как азот, фосфор и калий.

Так, за счет реконструкции старых и реализации и новых проектов до 2032 года общий объем удобрений будет увеличен до 4 миллионов тонн. Планируется производство новых видов удобрений, таких как карбамид, хлорид калия и дикальций фосфат.

Учитывая богатый сырьевой потенциал страны за счет фосфоритов, калийной соли, барита, серы, нефти, газа и т.д., развитие химической отрасли страны имеет благоприятные перспективы.

#сельское хозяйство #удобрения #АПК

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