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Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ

В городе Шымкенте прошло заседание Координационного Комитета противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ, где рассмотрены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны и укрепления военного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. 

На заседании также присутствовали должностные лица Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны, представители оборонно-промышленного комплекса, организаций в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

В составе делегации Вооруженных сил Республики Казахстан во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым – главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов, командующий Военно-воздушными силами полковник Нурболат Топаев и командующий Войсками противовоздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков.

– Результаты ежегодно проводимых учений и командно-штабных тренировок с органами управления и дежурными силами объединенной системы ПВО подтверждают эффективность системы по защите государственных границ в воздушном пространстве, – отметил Султан Камалетдинов. – При этом очевидно и то, что объединенная система ПВО нуждается в дальнейшем совершенствовании с целью адекватного реагирования на угрозы, исходящие из воздушно-космического пространства.

В ходе заседания были подведены итоги деятельности Координационного Комитета и его рабочих органов за 2021 год и определены задачи на предстоящий период.

Представители министерств обороны обсудили организационные вопросы проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО.

Ключевым моментом заседания стало комплексное рассмотрение практических аспектов организационно-технического совершенствования Единой системы государственного радиолокационного опознавания в государствах – участниках СНГ.

Кроме того, главы делегаций обменялись опытом проведения мероприятий по совершенствованию военно-профессиональной подготовки военнослужащих и слаженности действий подразделений, выделенных в состав региональных систем противовоздушной обороны.

Особое внимание на заседании Координационного Комитета было уделено перспективному планированию совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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