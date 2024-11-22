Обучение через игру внедряет креативный педагог

Позже девочка пошла в русскую школу, где получила большой багаж знаний. Заметив у Вали языковые способности, учитель казахского Магфуза Болсымбаева вела с ней углубленные занятия. Именно благодаря дополнительным внеклассным урокам наставницы казахский язык и литература стали самыми любимыми школьными предметами Валентины.

– Я очень любила писать диктанты и сочинения на уроках казахского, делать пересказы по предмету «Қазақ әдебиеті», – вспоминает педагог. – Мы часто разыгрывали произведения классиков. Магфуза Мукатаевна выступала в роли автора, я разучивала цитаты какого-нибудь героя повествования. Вместе ездили на областные, районные тематические олимпиады и конкурсы. Там писала эссе, читала стихотворения, отрывки из романа Мухтара Ауэзова «Абай жолы», «Қара сөздер» Абая Кунанбаева. Завоевывала Гран-при и другие призы.

Окончив русскую школу, Валя поступила в Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж, где обучение велось полностью на государст­венном языке.

– Абсолютно никаких сложностей для меня в этом не было, – отвечает на мой наводящий вопрос собеседница. – На занятиях понимала весь учебный материал. Изначально хотела обучиться на учителя казахского языка и литературы, а поскольку набор на эту специальность был небольшой, по распределению пришлось выбрать отделение педагогики начальных классов. Но, конечно, ни о чем не жалею, мне очень нравится работать с детьми.

Проработав по специальности пять лет в школе села Карабулак, Валентина Анатольевна решила уйти в частный образовательный сектор. Последние полгода она трудится репетитором, подтягивая младшеклассников по разным предметам, среди которых особое место занимает казахский язык.

Педагог сетует, что в школе нужно постоянно заполнять всевозможные формуляры и отчеты. Бумажная волокита занимает уйму времени, от этого страдает учебный процесс.

Репетитор ведет занятия у себя на дому, в индивидуальном формате. На уроки записываются дети односельчан, которые по ұзын құлақ сообщают друг другу об открывшихся в Карабулаке учебных курсах. Валентина не размещает рекламу услуг частного репетиторства в социальных сетях, как это модно сейчас делать. Для нее важно не количество учащихся, а качество знаний, которые она им дает.

– Уделяю все внимание деткам, – продолжает учитель. – На мой взгляд, занимаясь индивидуально, ребенок лучше усваивает информацию, внимательно слушает, не отвлекается. У меня нет единой методики по казахскому языку для всех детей, всегда смотрю на личные способности каждого учащегося. Больше всего применяю игровой формат преподавания, интерактивные программы, вовлекающие ребят в самостоятельную творческую работу. Такие занятия повышают интерес к предмету, учат правильно произносить слова и бегло говорить.

По словам Валентины, учащиеся начальных классов, дети от шести до десяти лет, впитывают любую информацию как губки. Им больше всего подходят ролевые игры, смоделированные ситуации, физминутки, а также мультимедийные презентации. Игрой легче мотивировать малыша к учебе, добиться от него нужного результата. Здесь нет строгой дисциплины. Осваивая новые знания, ребята учатся проявлять инициативу и креативность.

К слову, девятилетний сын Валентины, третьеклассник Станислав, также активно вовлечен в учебный процесс: разговаривает с мамой на казахском, читает книги, слушает песни и передачи. По казахскому в школе у него пятерки, что и следовало ожидать. Недавно мальчик стал победителем одного из конкурсов на знание государственного языка.

– Слава не имеет такую языковую практику, какую имела я в детстве, – отмечает Валентина Воробьева. – Карабулак – многонациональный поселок, здесь проживают казахи, русские, курды, турки, представители других народов. На улице слышна в основном русская речь, как в каком-то крупном городе, например, в Алматы. К моему сожалению, и казахские дети мало говорят на родном языке. Считаю необходимым восполнять этот пробел, ведь знание государственного языка – обязанность каждого граж­данина страны. Это веление времени, проявление любви к стране, в которой родился и вырос.

По мнению педагога, очень важно пропагандировать и развивать қазақ тілі, сделать, чтобы он реально выполнял роль средства межнационального общения. Обучение можно начинать в любом возрас­те, для этого имеется множество языковых курсов, клубов и школ. Как истинный пат­риот своей страны Валентина обещает внести весомую лепту в это благое дело.