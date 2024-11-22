Обучение через игру внедряет креативный педагог
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Жительница села Карабулак Талгарского района Валентина Воробьева – в недавнем прошлом учитель начальных классов, ныне работает частным репетитором. Выросла она в отдаленном ауле Келдимурат Маканчинского района области Абай, где еще в раннем детстве начала постигать азы казахского языка. Что немудрено: вокруг жили одни казахи. Так, играя на улице со сверстниками, смышленая Валя помаленьку заговорила қазақша. На обучение ее вдохновляла мама Марина Сергеевна, хорошо знающая казахский язык.