Обучение через игру внедряет креативный педагог

Қазақ тілі
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Жительница села Карабулак Талгарского района Валентина Воробьева – в недавнем прошлом учитель начальных классов, ныне рабо­тает частным репетитором. Выросла она в отдаленном ауле Келдимурат Маканчинского района области Абай, где еще в раннем детстве начала постигать азы казахского языка. Что немудрено: вокруг жили одни казахи. Так, играя на улице со сверстниками, смышленая Валя помаленьку заговорила қазақша. На обучение ее вдохновляла мама Марина Сергеевна, хорошо знающая казахский язык.

фото из личного архива Валентины Воробьевой

Позже девочка пошла в русскую школу, где получила большой багаж знаний. Заметив у Вали языковые способности, учитель казахского Магфуза Болсымбаева вела с ней углубленные занятия. Именно благодаря дополнительным внеклассным урокам наставницы казахский язык и литература стали самыми любимыми школьными предметами Валентины.

– Я очень любила писать диктанты и сочинения на уроках казахского, делать пересказы по предмету «Қазақ әдебиеті», – вспоминает педагог. – Мы часто разыгрывали произведения классиков. Магфуза Мукатаевна выступала в роли автора, я разучивала цитаты какого-нибудь героя повествования. Вместе ездили на областные, районные тематические олимпиады и конкурсы. Там писала эссе, читала стихотворения, отрывки из романа Мухтара Ауэзова «Абай жолы», «Қара сөздер» Абая Кунанбаева. Завоевывала Гран-при и другие призы.

Окончив русскую школу, Валя поступила в Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж, где обучение велось полностью на государст­венном языке.

– Абсолютно никаких сложностей для меня в этом не было, – отвечает на мой наводящий вопрос собеседница. – На занятиях понимала весь учебный материал. Изначально хотела обучиться на учителя казахского языка и литературы, а поскольку набор на эту специальность был небольшой, по распределению пришлось выбрать отделение педагогики начальных классов. Но, конечно, ни о чем не жалею, мне очень нравится работать с детьми.

Проработав по специальности пять лет в школе села Карабулак, Валентина Анатольевна решила уйти в частный образовательный сектор. Последние полгода она трудится репетитором, подтягивая младшеклассников по разным предметам, среди которых особое место занимает казахский язык.

Педагог сетует, что в школе нужно постоянно заполнять всевозможные формуляры и отчеты. Бумажная волокита занимает уйму времени, от этого страдает учебный процесс.

Репетитор ведет занятия у себя на дому, в индивидуальном формате. На уроки записываются дети односельчан, которые по ұзын құлақ сообщают друг другу об открывшихся в Карабулаке учебных курсах. Валентина не размещает рекламу услуг частного репетиторства в социальных сетях, как это модно сейчас делать. Для нее важно не количество учащихся, а качество знаний, которые она им дает.

– Уделяю все внимание деткам, – продолжает учитель. – На мой взгляд, занимаясь индивидуально, ребенок лучше усваивает информацию, внимательно слушает, не отвлекается. У меня нет единой методики по казахскому языку для всех детей, всегда смотрю на личные способности каждого учащегося. Больше всего применяю игровой формат преподавания, интерактивные программы, вовлекающие ребят в самостоятельную творческую работу. Такие занятия повышают интерес к предмету, учат правильно произносить слова и бегло говорить.

По словам Валентины, учащиеся начальных классов, дети от шести до десяти лет, впитывают любую информацию как губки. Им больше всего подходят ролевые игры, смоделированные ситуации, физминутки, а также мультимедийные презентации. Игрой легче мотивировать малыша к учебе, добиться от него нужного результата. Здесь нет строгой дисциплины. Осваивая новые знания, ребята учатся проявлять инициативу и креативность.

К слову, девятилетний сын Валентины, третьеклассник Станислав, также активно вовлечен в учебный процесс: разговаривает с мамой на казахском, читает книги, слушает песни и передачи. По казахскому в школе у него пятерки, что и следовало ожидать. Недавно мальчик стал победителем одного из конкурсов на знание государственного языка.

– Слава не имеет такую языковую практику, какую имела я в детстве, – отмечает Валентина Воробьева. – Карабулак – многонациональный поселок, здесь проживают казахи, русские, курды, турки, представители других народов. На улице слышна в основном русская речь, как в каком-то крупном городе, например, в Алматы. К моему сожалению, и казахские дети мало говорят на родном языке. Считаю необходимым восполнять этот пробел, ведь знание государственного языка – обязанность каждого граж­данина страны. Это веление времени, проявление любви к стране, в которой родился и вырос.

По мнению педагога, очень важно пропагандировать и развивать қазақ тілі, сделать, чтобы он реально выполнял роль средства межнационального общения. Обучение можно начинать в любом возрас­те, для этого имеется множество языковых курсов, клубов и школ. Как истинный пат­риот своей страны Валентина обещает внести весомую лепту в это благое дело.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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