16 июля 2025 года в Уральске стартовал четвертый региональный семинар-тренинг в рамках Школы государственной молодежной политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: МКИ РК

Мероприятие собрало более 40 специалистов молодежных ресурсных центров, целью которого является повышение их квалификации и внедрение передовых методов работы с молодежью.

Программа семинара-тренинга сфокусирована на реальных вызовах цифровой эпохи: участники изучают принципы информационной безопасности, осваивают инструменты искусственного интеллекта и основы проектного управления, которые сегодня становятся обязательным профессиональным стандартом для работы с молодежью.

Как отмечают организаторы, семинар в Уральске является частью долгосрочного образовательного проекта, реализуемого Научно-исследовательским центром «Молодежь» при поддержке Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Он стал четвертым из пяти запланированных тренингов: ранее успешные сессии прошли в Косшы, Шымкенте и Алматы, а финальный семинар состоится в Павлодаре.

Проект Школы государственной молодежной политики направлен на создание сильного профессионального сообщества в области молодежной политики и активное внедрение инновационных решений, способствующих развитию молодого поколения.