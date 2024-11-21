Обвиняемого в изнасиловании и убийстве экстрадировали из России в Казахстан

В 2008 году казахстанец в одной из квартир города Аксу Павлодарской области изнасиловал несовершеннолетнюю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После чего, опасаясь ответственности, он со своими знакомыми насильно посадил ее в машину и выехал в сельскую местность.

В пути один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, задушил её. С целью сокрытия убийства, злоумышленники закопали тело в степи.

Лица, причастные к убийству, были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю и организовавшего её убийство. Он скрылся и 15 лет находился в международном розыске.

В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время водворен в следственный изолятор Петропавловска.

Ему грозит от десяти до двадцати лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.