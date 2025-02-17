Экс-замакима Актау задержали на границе с Узбекистаном

Закон и Порядок
34
Венера Баталова
корреспондент

Тимур Садвакасов был задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор.

В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан.

В АФМ напоминают, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

«Так, в июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении «Обуховское» – Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров Долгалева В.И.

После получения первой части взятки в сумме 90 млн тенге, Садвакасов и Курманбаев присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили», - говорится в пресс-релизе.

Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

#АФМ #граница #взятка

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны
В Дели произошло землетрясение
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП
Свыше 100 камер видеонаблюдения установили на мосту через Бухтарминское водохранилище
Цены на кофе снова обновили исторический рекорд
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд
Нурымбет Сактаганов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку
Дело Шерзата: в полиции прокомментировали видео праздника подозреваемых в камере
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Генпрокурор доложил Токаеву о состоянии законности в Казахстане
Права более 600 работников нарушались в Акмолинской области
В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев
Пытки в полиции Алматы: осуждены двое сотрудников
МИД разработал поправки в правила въезда для граждан Ирана и Индии
Неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Путешествовать поездами становится комфортнее
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
Как своевременно распознать симптомы инсульта
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025
Электоральная конкуренция по-казахстански
Гордиться своей малой и большой родиной
Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау
В Приаралье усилены меры безопасности
Школу акимов запустили в Казахстане
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Водохранилища и реки находятся под контролем
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

В Акмолинской области задержали браконьеров на снегоходах с…
Генпрокурор доложил Токаеву о состоянии законности в Казахс…
Дело Шерзата: в полиции прокомментировали видео праздника п…
Пытки в полиции Алматы: осуждены двое сотрудников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]