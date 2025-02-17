Экс-замакима Актау задержали на границе с Узбекистаном

Тимур Садвакасов был задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор.

В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан.

В АФМ напоминают, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

«Так, в июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении «Обуховское» – Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров Долгалева В.И. После получения первой части взятки в сумме 90 млн тенге, Садвакасов и Курманбаев присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили», - говорится в пресс-релизе.

Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.