Обвиняемый в хищении философ из Казахстана задержан в Аргентине

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Находящегося в розыске заслуженного деятеля Казахстана Андрея Хазбулатова задержали в Аргентине, сообщили в пресс-службе МВД.

«На территории Аргентины по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан Андрей Хазбулатов», – говорится в сообщении.

Хазбулатов подозревается в незаконном присвоении денежных средств в размере более 196 млн тенге. Антикор объявил его в розыск летом прошлого года.

Ему грозит лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Андрей Хазбулатов – заслуженный деятель РК, доктор философии (PhD), один из авторов-разработчиков концепции культурной политики Казахстана до 2050 года, а также закона «О кинематографии».