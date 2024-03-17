Обвиняемый в хищении философ из Казахстана задержан в Аргентине

Мошенничество, Коррупция
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Андрей Хазбулатов является одним из авторов концепции культурной политики Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: cultural.kz

Находящегося в розыске заслуженного деятеля Казахстана Андрея Хазбулатова задержали в Аргентине, сообщили в пресс-службе МВД.

«На территории Аргентины по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан Андрей Хазбулатов», – говорится в сообщении.

Хазбулатов подозревается в незаконном присвоении денежных средств в размере более 196 млн тенге. Антикор объявил его в розыск летом прошлого года.

Ему грозит лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Андрей Хазбулатов – заслуженный деятель РК, доктор философии (PhD), один из авторов-разработчиков концепции культурной политики Казахстана до 2050 года, а также закона «О кинематографии».

#задержание #хищение #Аргентина #Андрей Хазбулатов

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