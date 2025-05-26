Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025

Футбол,Европа
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"Золотая бутса" ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов

Фото: championat.com

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" сезона 2024-2025 в европейском футболе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Нападающий выиграл престижную награду, забив 31 гол в своем дебютном сезоне за "королевский клуб".

Мбаппе перешел в испанский гарнд летом 2024 года в статусе свободного агента, покинув "Пари Сен-Жермен" после долгих лет выступлений во Франции.

"Золотая бутса" ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. При этом голы, забитые в топ-5 лигах (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1), оцениваются по максимальному коэффициенту, а мячи, забитые в других лигах, — с пониженным.

Несмотря на высокую конкуренцию, именно Килиан оказался самым результативным игроком сезона-2024/25 в Европе.

 

#Мбаппе #форвард #бутса

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