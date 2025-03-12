Объявлен приём заявок на Президентскую литературную премию

К участию допускаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прием заявок на специальную Президентскую литературную премию для молодых казахстанских писателей и поэтов стартует 15 марта, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, в 2025 году в третий раз учреждается специальная Президентская литературная премия, направленная на государственную поддержку молодых литераторов и развитие нового поколения талантливых писателей и поэтов.

К участию допускаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не представлявшие свои произведения на национальных и международных конкурсах.

Заявки принимаются в следующих номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Один автор может подать заявку только в одной номинации.

Заявки принимаются в бумажном и электронном формате с 15 марта по 15 июня по адресу: г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8, 14 подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК, 273 кабинет.

По вопросам можно обращаться по телефонам: +7 707 541 8006, 8 (7172) 74-04-07, 74-03-84, 74-04-08.

Напомним, в Национальном музее при участии министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялась церемония награждения лауреатов специальной президентской литературной премии 2024 года.