Аида Балаева вручила молодым писателям и поэтам президентскую премию

25 февраля в Национальном музее при участии министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялась церемония награждения лауреатов специальной президентской литературной премии 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Фото: Минкультуры

В ходе мероприятия, в рамках стратегического партнерства Министерства культуры и информации и Союза писателей Казахстана была представлена серия книг 20 молодых авторов, выпущенная в рамках проекта «Литературно-познавательная панорама Казахстана».

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, молодые авторы и члены молодежного литературного клуба «Алқа», созданного при министерстве.

«Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов была учреждена указом президента в 2023 году и стала одним из важнейших событий в мире отечественной литературы и очередным шагом главы государства в принципиальных преобразованиях культурной сферы. Ее главная цель – стимулирование и поддержка молодых творческих личностей. Поддержка сферы культуры, и, в частности, литературы, четко ложится в логику реформ и инициатив президента, который развитие культуры и искусства считает одним из главных факторов целостного развития молодого поколения и создания сильного и ответственного общества. Именно в таком обществе будет царить Закон и Порядок, ответственность за свои действия, уважение к традициям и почитание таких ценностей, как патриотизм, трудолюбие и образование», – отметила Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что популяризация национальных ценностей – это ответственная и почетная миссия, возложенная на литераторов. По ее словам, поэты и писатели являются духовными лидерами, определяющими моральные ориентиры общества.

«Ваша задача – не только продолжать путь великих писателей, но и поднимать литературу на новый уровень. Если литература XX века глубоко раскрывала внутренний мир человека, то писатели XXI века должны исследовать судьбу личности в эпоху цифровых технологий, глобализации, сохранения национальной идентичности и личных духовных поисков», – подчеркнула Аида Балаева.

В ходе встречи обсуждались актуальные литературные тенденции, поднимались важные вопросы и звучали различные предложения.

По результатам специальной Президентской литературной премии 2024 года, обладателем премии в номинации «Проза» стал автор произведения «2026» Есбол Социалхан, в номинации «Поэзия» — автор сборника стихотворений «Боз ұшқат» Алиманов Жанибек Бакытович. В номинации «Драматургия» победило драматическое произведение «Апатай», автором которого является Айтуар Алишер Жеңісұлы. Премия в номинации «Детская литература» была присуждена Сыздыкову Асету Жукеновичу за повесть «Рокет Ера. Синопсис».

К участию в конкурсе допускались авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не представлявшие свои работы на международных и национальных конкурсах.

Отметим, что поддержка молодых писателей остается в центре внимания.

Кроме того, Министерство культуры и информации в сотрудничестве с Союзом писателей Казахстана реализовало три новых проекта.

В частности, в рамках проекта «Литературно-познавательная панорама Казахстана» молодые писатели путешествовали по разным регионам страны, создавая новые произведения. По итогам проекта в казахскую литературу добавились 20 новых произведений, а каждый молодой автор получил гонорар в размере 4 млн тенге.

Напомним, что 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим проходит конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», направленный на популяризацию значимости рабочих специальностей.

Кроме того, продолжается национальная литературная премия «Айбоз». В прошлом году на конкурс поступило 176 ранее неопубликованных произведений в 7 номинациях.