Объявлена дата нового послания Токаева народу Казахстана

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены национального курултая, комиссии по правам человека, национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов. 

Прямая трансляция послания начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

Текстовая трансляция послания будет доступна в Telegram-канале пресс-службы президента Республики Казахстан.

Ранее председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан 1 сентября 2023 года в 11:00 в городе Астане.  

В новом послании глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны.

«Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение.

Здесь задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения. Это, во-первых. Во-вторых, дать гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.

Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели…

Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы. Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись», – заявил президент РК, анонсируя свое предстоящее послание.

 

#Парламент #Токаев #президент #послание

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