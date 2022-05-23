Объявлена дата запуска прямых рейсов из Казахстана в Грецию

Открываются прямые рейсы из Казахстана в Грецию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По итогам проведенной работы между Комитетом гражданской авиации и авиационными властями Греческой Республики с 1 июня 2022 года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение рейсов по маршрутам Нур-Султан – Ираклион – Нур-Султан (понедельник, среда, пятница) и Алматы – Ираклион – Алматы (вторник, четверг, суббота) с частотой 3 рейса в неделю по каждому направлению.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-321NEO со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

«Открытие новых авиамаршрутов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран», – отметили в КГА.