Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус-2023"

Фото: REUTERS

Спилберг получил приз как лучший режиссер за фильм «Фабельманы» (The Fabelmans) – ленту о взрослении, в которой знаменитый голливудский режиссер частично описал собственную юность и молодость. Картина также победила в номинации за лучший кинофильм.

Кейт Бланшетт получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Тар» (Tar), где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра. Актриса не присутствовала на церемонии, поскольку сейчас находится на съемках в Великобритании.

Остин Батлер стал обладателем премии за лучшую мужскую роль в фильме «Элвис» (Elvis) – байопике о знаменитом певце Элвисе Пресли режиссера База Лурмана.

Приз за лучшую мужскую роль в категории «Комедия/Мюзикл» получил ирландский актер Колин Фарелл за фильм «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin) – трагикомедию, действие которой происходит на отдаленном ирландском острове. Эта лента была также признана лучшей в категории «Комедия/Мюзикл», «Золотой глобус» также получил автор ее сценария Мартин Макдона.

Исполнительницей лучшей женской роли в категории «Комедия/Мюзикл» была признана Мишель Йео за фильм «Всё везде и сразу» (Everything Everywhere All At Once) – научно-фантастическую комедию о жизни в параллельных вселенных.

Лучшим мультфильмом был признан «Пиноккио» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо.

Престижную Премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся достижения в кинематографе в этом году получил комический актер Эдди Мерфи.

Лучшим телесериалом признан «Дом дракона» (House of the Dragon) – приквел «Игры престолов».

Лучшей оригинальной песней была признана «Naatu Naatu», написанная для индийского фильма RRR.

Церемония нынешнего года стала первой после отмены карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. На нее пришли многие звезды, в том числе певица Рианна и такие актеры, как Брэд Питт и Марго Робби.