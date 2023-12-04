Обязательства на двоих

Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова и Специальный Посланник Президента США по климату Джон Керри выступили со специальным заявлением.

«Опираясь на более чем 30-летний опыт успешного партнерства между Казахстаном и США; ознаменовывая 5-летие Расширенного стратегического партнерст­ва между Казах­станом и США и расширяя возможности для сотрудничества в области борьбы с метаном; признавая ключевую роль, которую играют наши страны в создании более зеленого, безопасного и лучшего мира; подчеркивая важность быстрого сокращения выбросов метана до 2030 года, чтобы ограничить потепление до 1,5 градуса Цельсия; признавая значительный потенциал сектора ископаемых источников энергии по снижению выбросов метана и необходимость быст­рого сокращения выбросов в этом секторе; понимая важность добровольных действий в содействии коллективным усилиям по сокращению глобальных выбросов метана; стремясь мобилизовать глобальные действия и усилить поддержку существующих международных инициатив по сокращению выбросов метана посредством эффективных двусторонних действий; признавая решающее участие частного сектора, банков развития, финансовых институтов и международных агентств по оказанию помощи в поддержке реализации Обязательства, Казахстан присоединяется к Глобальному обязательству по метану», – говорится в тексте.

«Казахстан и Соединенные Штаты заявляют о своей взаим­ной готовности ускорить разработку и реализацию политики и проектов по быстрому сокращению выбросов метана, особенно в секторе ископаемых источников энергии. Казахстан и Соединенные Штаты намерены в ближайшие два года предпринять следующие усилия для поддержки приоритетов Казахстана в области сокращения выбросов метана: сотрудничество по внедрению передового опыта по снижению выбросов метана в угольных шахтах, включая дегазацию угольных пластов, уничтожение метана вентиляционного воздуха, а также улавливание и утилизацию шахтного метана, который в противном случае был бы выброшен в атмосферу, – обозначено в соглашении.

– Сотрудничество по внедрению регулярного и комплексного обнаружения и устранения утечек и устранению рутинной вентиляции метана в нефтегазовом секторе, в том числе путем: поддержка использования спутниковых и других технологий для мониторинга и снижения выбросов метана, с особым акцентом на предотвращение и быстрое реагирование на суперэмиттеры, в том числе путем активного участия в Системе оповещения и реагирования на метан Международной обсерватории по выбросам метана; поддержка внедрения регулярного обнаружения и устранения утечек в «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организациях; поддержка обмена передовым опытом и стимулирование разработки проектов по выявлению, устранению и предотвращению утечек и сбросов в системе транспортировки, распределения и хранения газа; продвижение пилотных проектов по контролю утечек и вентиляции метана на нефтегазовых объектах Казахстана с целью внедрения передового опыта по измерению и снижению уровня метана в масштабах страны; разработка национальных стандартов, по мере необходимости, для устранения неаварийной вентиляции метана и требования обнаружения и устранения утечек в нефтегазовом секторе как можно скорее до 2030 года».

Стороны обязуются поддерживать совершенствование национальных инвентаризаций метана в различных секторах, в том числе благодаря поддержке Коалиции за климат и чистый воздух. Поощрять развитие частного сектора и инвестиции в проекты по снижению уровня метана, в том числе путем созыва в первой половине 2024 года отраслевого «круглого стола» для демонстрации технологий снижения уровня метана и определения возможностей для развития проектов. Выявлять и поддерживать, по мере необходимости, источники финансирования проектов по снижению уровня метана, в том числе через Экспортно-импортный банк США, Международную финансовую корпорацию, Всемирный банк и другие организации.

Соединенные Штаты намерены работать с партнерами над мобилизацией инвестиций для поддержки достижения полного потенциала снижения выбросов метана в нефтегазовом секторе Казахстана, что потребует не менее 1,4 млрд долларов США общих расходов до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства, и стимулировать инвестиции в дополнительные возможности снижения выбросов метана в различных секторах.

«В этом совместном заявлении мы подтверждаем нашу приверженность решению неотложной проблемы, связанной с выбросами метана. Совместно работая над этими приоритетами, мы стремимся построить более устойчивое будущее для нашей планеты и будущих поколений», – говорится в документе.