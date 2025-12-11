С 2023 года по настоящее время открыто 182 тысячи новых мест

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уровень охвата детей 2–6 лет качественным дошкольным воспитанием и обучением в 2025 году достиг 95,9 %. Об этом сообщили представители Минпросвещения на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Kazpravda.kz

С 2019 года количество дошкольных организаций в стране увеличилось на 8,6 % и выросло с 10 650 до 12 тысяч. Сегодня в дошкольных организациях воспитывается более одного миллиона детей.

«По поручению Главы государства в регионах утвержден поэтапный план ввода детских садов на 2023 –2027 годы. В его рамках до 2027 года должно быть введено 300 тысяч мест. С 2023 года по настоящее время открыто 182 тысячи новых мест. В этом году по сравнению с прошлым общая очередь сократилась на 33,3 %, а число детей 2–6 лет, стоящих в очереди, уменьшилось вдвое», – отметила первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова.

В ведомстве добавили, что государство последовательно обеспечивает равные стартовые возможности для детей и расширяет сеть дошкольных организаций. В настоящее время государственным образовательным заказом охвачены все государственные детские сады и 94% частных.