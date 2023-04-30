Очередная шахматная сенсация: 15-летний казахстанец победил на международном турнире

Международный открытый турнир Kazakhstan Open Cup – 1 этап Кубка Республики Казахстан, проходивший в городе Астане с 22 по 30 апреля, завершился сенсацией. Победителем турнира стал 15-летний казахстанец Алдияр Ансат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook Казахстанской федерации шахмат.

Фото: facebook.com/kazchesskz

Алдияр опередил опытных соперников, шахматистов с мировым именем, и занял 1-е место в турнирной таблице по итогам соревнований.

Несмотря на свой юный возраст, Алдияр – уже международный мастер. Его рейтинг FIDE – 2317. В ходе турнира он набрал 7,5 очка, опередив таких признанных мастеров шахмат, как завоевавшего 2-е место Шанта Саргсяна из Армении (рейтинг – 2630), занявших вместе 3-4 места украинца Александра Моисеенко (2573) и Алексея Гоганова (2525, выступает под флагом ФИДЕ).

5-е место завоевал иранец Данешвар Бардия (2540), 6-е досталось знаменитому американскому гроссмейстеру Хансу Ниманну (2706).

Всего в турнире приняли участие 167 спортсменов из 16 стран.

Напомним, на прошедшем в этом месяце в Астане уникальном шахматном турнире, где женская сборная Казахстана сразилась с женской сборной мира, двукратная чемпионка мира Бибисара Асаубаева дважды выиграла у величайшей шахматистки 4-кратной чемпионки мира Хой Ифань в рапиде, а в блице у нее также сенсационно вырвала победу наша 17-летняя спортсменка Меруерт Камалиденова. На этом же турнире казахстанская шахматистка Алуа Нурманова показала рекордный результат в 11 побед.

В январе 2023 года на международном турнире «Шахматные звезды» в городе Москве (Россия) Б. Асаубаева в рапиде сенсационно обыграла знаменитого гроссмейстера россиянина Сергея Карякина.