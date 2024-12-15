Очередную комфортную школу открыли в столице

Образование
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До конца года в городе планируется открыть еще несколько таких школ, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии еще одной комфортной школы.

«Это восемнадцатая по счету новая школа, которую мы открыли с начала нового учебного года. Школа нового образца расположена в жилом массиве Уркер. Учебное заведение рассчитано на 4 тыс. ученических мест в две смены. На сегодняшний день в данном ЖМ в школе-лицее №69 дети учатся в три смены. Таким образом, новая школа решит вопрос с переполненностью. Дети начнут там учиться с 3 четверти», - сообщил Касымбек.

В рамках нацпроекта Главы государства «Комфортная школа» в столице уже построили и открыли 11 школ нового образца. Всего же в рамках данного нацпроекта в период с 2024-2025г. будет построено 24 школы нового формата. Данные учебные заведения позволят создать порядка 90 тыс. ученических мест в две смены.

«До конца текущего года планируем открыть еще несколько школ. Также готовим задел на следующие годы. К примеру, в 2025 году планируем построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ», - написал аким столицы.

#Астана #Образование #школы #Женис Касымбек #комфортные школы

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