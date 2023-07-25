Экологи впервые начали очистку дна Шардаринского водохранилища

Как отмечают специалисты, за последние полвека заиление дна составило около 20 % и привело к изменению объема хранилища.

Фото пресс-службы МЭПР РК

Министерство экологии и природных ресурсов сообщило о начале работ по очистке дна Шардаринского водохранилища. Ожидается, что эта работа станет импульсом для устранения дефицита воды в южных регионах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В министерстве отмечают, что водохранилище построено в 1966 году и является третьим по площади в стране. Последняя батиметрическая съемка (процесс сбора данных о глубинах) Шардаринского водохранилища проводилась в 1977 году, тогда объем водохранилища составлял 5,2 млрд м3.

Экологи сообщают, что со временем дно водохранилища постепенно заилилось, что привело к изменению его объема. За последние 55 лет заиление составляет около 20%. Проведение новой батиметрической съемки вызвано необходимостью определения настоящего объема водохранилища.

"На сегодня начаты изыскательские работы, со дна водохранилища взяты пробы, которые направлены в лабораторию для определения соотношения ила и песка. Тогда как утилизация иловых отложений требует применения иных технологий", - рассказали в Минэкологии.

В министерстве отметили, что такие работы впервые проводятся в республике, и предполагается, что это будет новым импульсом для устранения дефицита воды в южных регионах.