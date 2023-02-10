ODARA: немецкий пилотный проект по защите прав женщин запустят в Астане, Алматы и Павлодаре

Международное сотрудничество, Общество
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Система "ODARA" поможет выявить, кто подлежит воспитанию, профилактике, и в отношении кого надо уже принимать жесткие меры.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане прошел организованный МВД совместно с Фондом Фридриха Эберта в Казахстане международный форум "Партнерство – инструмент профилактики бытового насилия". В нем приняли участие представители государственных органов, научных кругов, неправительственных организаций, а также отечественные и зарубежные эксперты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"У нас, как в подавляющем большинстве государств, домашнее насилие остается острейшей проблемой. К сожалению, ни законодательные, ни организационные меры не обеспечат ее решение, пока мы не выясним корневые причины того, что побуждает человека мучить и избивать, и не редко убивать самых близких для него людей. Что способствует проявлению столь крайней жестокости и цинизма? Помимо очевидного комплекса социально-бытовых причин, есть и глубинная, касающаяся воспитания и семейных ценностей, психологическая атмосфера в семье. Обеспечение психологического здоровья молодого поколения – это стратегически важный фактор здоровья всей нации", - отметила заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева.

Вопрос семейно-бытового насилия находится на особом контроле главы государства и МВД. В прошлом году ведомством были выработаны законодательные изменения, такие как переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений, исключение возможности повторного примирения сторон, а также ужесточение административной и уголовной ответственности за насилие в быту. Сегодня законопроект уже находится на рассмотрении в Парламенте.

Во время проведения форума был презентован международный инструмент оценки рисков среди бытового насилия "ODARA", широко применяемый в Германии.

"Немецкую систему используют многие передовые страны. Система "ODARA" направлена на профилактику. Семейные ссоры имеют во всем мире одинаковую первоначальную почву. Как в Германии, так и у нас, не каждая женщина хочет развода, но хочет коррекцию поведения своего супруга или домочадца. Эта система поможет выявить, кто подлежит воспитанию, профилактике, и в отношении кого надо принимать жесткие меры", – разъяснил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Немецкий пилотный проект по защите прав женщин запустят в трех городах Казахстана – Астане, Алматы и Павлодаре.

"Если этим вопросом будет заниматься только полиция, это будет не эффективно. Сегодня об этом говорилось неоднократно. И я могу подтвердить из нашего немецкого опыта. Если мы хотим иметь хорошие успехи, очень важно межведомственное сотрудничество. И поэтому уже в 90-ые годы у нас работало межведомственное взаимодействие, оно развивается и по сей день. Это позволяет нам прибегать к различным методам интервенции. Вы видите, какие институции и какие НПО работают с нами, когда мы говорим об интервенции в системе семьи", – поделилась главный комиссар полицейской службы города Ландау (Германия) Барбара Эмрих.

Кроме того, на форуме были озвучены различные проблемные вопросы в сфере семейно-бытовых отношений. Участники обменялись мнениями и изучили опыт зарубежных гостей.

 

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