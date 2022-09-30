Одежда маленьких взрослых

«Любовь родительского сердца» – так тепло называется выставка корейской традиционной детской одежды, открывшаяся в Библиотеке Первого Президента.

Мероприятие организовано в рамках Года детей и международного выставочного проекта библиотеки «Диалог посредством культуры» совместно с Корейским культурным цент­ром Посольства Республики Корея в Казахстане в содействии с Мемориальным музеем им. Сок Джусон при Университете Данкук, а также в рамках проекта Министерства культуры, спорта и туризма Кореи и Корейского фонда международного культурного обмена «Путешествующее корейское искусство».

– В этом году Казахстан отмечает 30-летие установления дипломатических отношений с ведущими государствами мира. Республика Корея остается одним из внешнеполитических партнеров, с которым у нашей страны сложились не просто достаточно тесные политические и торгово-экономические, но и культурно-духовные связи. Дружба наших народов зародилась и прошла испытание еще в тяжелые времена голода, депортации и политических репрессий 30–40-х годов прошлого века, – отметил в своем приветственном слове директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Республике Казах­стан Ку Хонг-сока, текущий год наши страны объявили Годом культурного обмена для того, чтобы оценить достигнутое и запланировать плотное сотрудничество на следующие 30 лет.

– Выставка демонстрирует казахстанцам корейскую традиционную детскую одежду в рамках празднования 100-летия Всемирного дня защиты детей и Года детей в Казахстане. Дети – это радость и надежда каждой семьи, наше будущее. Надеюсь, представленные экспозиции помогут вам прочувствовать всю красоту корейской культуры и традиций, – обратился к гостям выставки Ку Хонг-сок.

Выставка «Любовь родительского сердца» состоит из трех разделов: «Рождение. Пожелания здоровья и долголетия» (1 годик); «Опасения по поводу проблем со здоровьем» (2–6 лет); «Поддержка маленьких взрослых» (7–15 лет). В экспозиции представлено 80 экспонатов, раскрывающих гамму чувств родителей: любовь, заботу, надежды и тревоги за будущее детей. Все это – артефакты и репродукции корейской традиционной детской одежды, аксессуары ручной работы, сшитые и изготовленные родителями для своих детей в XVIII–XIX веках.

К слову, в рамках выставки участникам также представилась возможность приобщиться к секрету изготовления корейских традиционных головных уборов на специальном мастер-классе. «Кымгван» – головной убор чиновника, его надевали вместе с парадным костюмом «чобок» на важных государственных мероприя­тиях. «Хвагван» – головной убор, который надевали женщины из королевской семьи и высшего сословия вместе с нарядом «тани».

Посетители выставки «Любовь родительского сердца» смогут ознакомиться с предметами искусства и традицион­ной одеждой Республики Корея, наполненными душевностью и красотой, в течение двух месяцев. Получить истинное эстетическое удовольствие от выставки можно и на сайте библиотеки в разделах «Выставки» и «Проекты».