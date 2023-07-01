Смертельное ДТП с опрокидыванием авто произошло в Жетысу
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
1 человек погиб, двое попали в больницу после аварии на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жетысуской области.
На автодороге в Сарканском районе 73-летний водитель опрокинул Volkswagen Polo.
"На месте происшествия погиб 33-летний пассажир иномарки. Получивших травмы второго пассажира и пожилого водителя госпитализировали в Сарканскую районную больницу.
С назначением необходимых экспертиз по факту ДТП начато расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека", – отметили в полиции.