Один из заблудившихся в буран мужчин найден мертвым в ВКО

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В полицию Курчумского района поступило сообщение о двоих мужчинах, потерявшихся в районе села Ушбулак.

Предварительно было установлено, что мужчины заблудились в непогоду и остались переночевать в дороге. Утром один из них обнаружил своего напарника мертвым, после чего он один направился в сторону пункта назначения, где обратился за помощью и был госпитализирован. Поиски второго мужчины затруднялись труднопроходимой местностью.

– 25 января в ходе поисковых мероприятий полицейскими совместно с сотрудниками ДЧС в местности неподалеку от села Ушбулак Курчумского района обнаружен труп ранее пропавшего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – отметили в ДЧС.



