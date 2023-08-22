Одиннадцать худших студенческих общежитий по Казахстану выявили "Жастар рухы"

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Вопрос готовности общежитий к началу учебного года обсудили на площадке партийного пресс-центра с участием студенческого омбудсмена и Молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии AMANAT, передает Kazpravda.kz.

Каждый год перед началом учебного года молодежное крыло проводит проверку и мониторинг всех общежитий по республике. С 14 августа текущего года МК «Жастар Рухы» совместно с членами Республиканского совета по делам молодежи, депутатским корпусом, местными исполнительными органами, территориальными департаментами по чрезвычайным ситуациям и молодежными организациями проверили 237 общежитий вузов и колледжей.

«Из 111 проверенных общежитий в 237 вузах по Казахстану выявлены 70 хороших, 39 средних общежитий, а в двух идут строительные работы. Между тем, из 126 общежитий в 386 колледжах, 75 находятся в хорошем состоянии, 36 - в среднем, 13 - в плохом состоянии, а в двух ведутся строительные работы. Эта работа еще продолжается и до конца недели будет проверено 426 общежитий», - отметил председатель Молодежного крыла Нуржан Жетписбаев.

В целом, в ходе проведенного мониторинга в 11 общежитиях выявлено несоблюдение санитарных норм и норм безопасности, неработающие водопроводные краны, некачественный кафель, используемые не по назначению учебные залы, отсутствие мест для эффективного проведения досуга студентов. Среди них: «Каскеленский профессионально-технический колледж имени С. Жандосова», «Петропавловский высший строительно-экономический колледж», «Темиртауский профессионально-технический колледж», «Жезказганский университет имени О. Байконурова», «Гуманитарно-технический институт «Акмешит» в Кызылординской области и др.

Мониторинг общежитий полным ходом идет по всей республике. Сегодня эта работа стартует в столице. Для более широкого охвата молодежи, а также выявления правонарушений в отношении студентов или несоответствия общежитий нормам, запущены специальные горячие линии.

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