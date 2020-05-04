​Одно из имен Бога

Ассаламу алейкум, друзья! Помню, это было начало 80-х годов... Мы тогда еще были 7–8-летними детьми, у которых на уме одни игры.

Однажды, переходя со мной через дорогу, мама, державшая меня за руку, внезапно резко остановилась. Она издалека заметила медленно шагающего старика. И теперь для того, чтобы перейти дорогу шириной всего-то в два метра, нам пришлось дожидаться того прохожего. В моей памяти запечатлелось то, как мама отдала салем пожилому человеку, как довольный аксакал искренне и радушно дал нам свое благословение – бата, после чего мы, наконец, перешли через дорогу.

Несмотря на то что матери и самой было уже за 50, она не перешла дорогу старшему, прежде отдав ему салем, и этим преподала мне урок нравственности на всю жизнь. Имея лишь три класса образования, она сумела внушить нам, крепко внушить, что отдавать салем – это не просто слова или какое-то незначительное действие, но, напротив, это мудрый обычай и ритуал, глубоко жизненный благодаря заложенному в нем нравственному содержанию.

Будучи еще детьми, мы все же поняли и осознали, что именно приветствие стоит у истоков этикета и уважительных отношений, почтения к старшим и даже достойного человеческого облика каждого из нас. А сумели ли мы с вами научить своих детей этикету приветствия сегодня, живя в цивилизованном обществе?

Наш героический соотечест­венник Бауыржан Момышулы, ставший олицетворением нацио­нальной чести и достоин­ства, говорил: «Прийти куда-нибудь и обратиться к людям, не начав с приветствия, – прояв­ление неучтивости. Будь у тебя хоть десять дипломов в кармане, но если ты не знаешь, что приветствие – твой долг, или знаешь и не исполняешь его, тогда ты поистине бескультурный человек. Культурный уровень человека измеряется его духовностью. Отдать салем – это ступень личной нравственности, проявление почтения к другому человеку. Приветствие – начало любого обращения или разговора. С приветствия начинается любое знакомство и дружба». Разве можно лучше выразить эту мысль?!

Слово «сәлем», пришедшее к нам из арабского языка, передает такие значения, как «здоровье», «покой», «мир». Его можно толковать и в более широком смысле как «чистота, избавление от болезней тела и души, от всех недостатков».

А самое главное – слово «сәлем», или, если говорить точно, «ас-Салам» – это одно из 99 имен Аллаха! Оно имеет следующее значение: «Свободный от различных несовершенств и ошибок, от небытия, оберегающий и дающий здоровье». По этой причине все мусульмане приветствуют друг друга словами «ас-Саламу алейкум», то есть «да пребудет над вами имя Аллаха – Салам!» В связи с этим невольно вспоминается, что сейчас иногда, когда здороваешься со старшими и говоришь им традиционное «ассалаумағалейкүм!», некоторые из них в ответ произносят «сәлеметсіз», едва шевеля губами и слегка кивая головой. Остается лишь сокрушаться по поводу такого укоренившегося у нас «советского приветствия», противоречащего нашим нравст­венным традициям.

До прихода религии ислам наши предки здоровались со словами «амансыз ба?», «есенсіз бе?» – то есть «здоровы ли Вы?» И по сей день мы справляемся о здоровье друг друга, говоря «аман-есенсіз бе?» Старинное тюркское слово «есен» в качестве приветствия особенно широко распространено среди родственных нам тюркских народов Сибири. И это еще одно доказательство того, что наряду с мусульманскими традициями мы сохранили и древний обы­чай приветствия. Интересно, что и арабское слово «сәлем», и тюркское «есен» – оба слова передают практически одинаковые значения: «сохранность», «здоровье», «мир и покой».

Если наши кровные сородичи на востоке, здороваясь, справляются о здоровье, то братские народы с западной стороны приветствуют друг друга словами «арма?», «армысыз?». «Ар» также является нашим исконным словом, оно встречается в древнетюркских надписях и в знаменитом словаре Махмуда Кашгари в таких значениях, как «мужчина», «чистый», «сильный», «совершенный», «честный».

Таким образом, приветствие «армысыз?» означает «мужчина ли ты? чист ли ты? честен ли ты?» Наш народ, превыше всего ставящий честь (вспомним знаменитую максиму: «Ради жизни я пожертвую своим имуществом, а ради чести пожертвую жизнью»), особенно широко применял это приветствие в эпоху Великого Улуса – Золотой Орды.

По нашему предположению, в трудные периоды истории, когда вся жизнь людей зависела от небольшого количества скота, который мог погибнуть во время джута, наш народ приобрел обычай здороваться со словами «мал-жан аман ба?», смысловой перевод которых означает «здоровы ли твой скот и члены твоей семьи?» (причем скот как основа благосостояния семьи упоминается первым).

А наши южные сородичи, а также братья, принадлежащие к огузской ветви большой тюркской семьи, здороваются со словами «жақсысыз ба?», «игісіз бе?» – «все ли у вас хорошо?» К этой же традиции восходит и наш обычай после первого приветствия задавать престарелым людям вопрос «күйлі-қуаттысыз ба, бақуаттысыз ба?», что означает «хорошее ли у Вас настроение, сильны ли Вы, в достатке ли Вы?»

Наши воинственные предки, которые росли, держась за гриву коня, считали, что в мужчине-воине заключена жизненная сила – «құт», и поэтому его не следует гладить по голове, хлопать по спине, держать за плечи и за руки. По этой причине наши предки-батыры не пожимали друг другу руки, вместо этого они здоровались, прикладывая правую руку к своей груди, к области сердца. Также был распространен обычай здороваться, прижимаясь грудью к груди («төс қағыстыру»), отголосок которого мы видим на наших свадьбах – так ритуально здороваются друг с другом отцы жениха и невесты.

Девушки считали правильным здороваться, слегка приседая, женщины – наклоняя голову. А обычай здороваться за руку пришел к нам в степь вместе с мусульманской религией.

Позже, в советский период, постепенно вошли в привычку прикосновение щеками и даже поцелуи. Особенно отталкиваю­ще выглядит, когда целуется мужчина с мужчиной. Как мы знаем, с точки зрения чистоты и гигиены это тоже неправильно.

А самое худшее – то, что мы постепенно превращаемся в общество людей, которые никак не здороваются, холодно отвечают на приветствие или же, не произнося ни слова, хватают тебя за руку. Давайте же будем здороваться друг с другом подобающим образом, помня о том, что приветствие означает проявление интереса к здоровью и состоянию дел друг друга, пожелание друг другу добра.

Если наше приветствие будет правильным, то выправится и весь наш мир...