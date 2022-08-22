Там, где сбываются мечты

В Казахстане сакральных мест немало. Неиссякаемым потоком несется людская река к урочищам, горам, озерам, пещерам, мавзолеям. Кого-то ведет сюда сила надежды, другой едет за исцелением, третий ищет ответы на свои внутренние вопросы. Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата. Здесь сбываются мечты.

Навстречу солнцу

К святому месту на поклон едут отовсюду. Преодолевают сотни километров, трясутся по бездорожью, поднимаются высоко в горы, заходят в пещеру и с благоговением просят Создателя о самом сокровенном, веря, что молитвы, прочитанные там, обязательно будут услышаны.

В километрах 70 от Балхаша есть удивительное место, куда приезжают со всех концов Казахстана и из других респуб­лик. Пещера Аулие-Ата (Аулие-Тас), или Бектау-Ата, скрыта от любопытных глаз глубоко в горах. Чтобы попасть сюда, нужно проделать непростой путь: сначала добраться до аула Бектау-Ата, потом, доехав до подножия гор, оставить автомобиль и пешком пройти не один километр вверх.

Горы здесь скалистые, образованы в результате разрушений гранита и аплита – мелкозернис­той горной породы. В одном из своих трудов доктор исторических наук Жамбыл Артык­баев указывал: «Бектау-Ата – это вулкан, появившийся на поверх­ности земли в эпоху мезозоя в виде расплавившегося гранита, но то, что он не извергался, видно даже невооруженным глазом, а его дальнейшее исследование остает­ся уже за учеными-геологами».

Поверхность гор гладкая, но совсем не скользкая, поэтому взбираться по ним несложно. Путь до горы, в которой находится пещера Аулие-Ата, неблизкий, но весьма интересный. В горных лощинах можно увидеть небольшие озера, чаши имеют самые разные причудливые формы: в виде ванн, сердечка, полукруга и даже ромба. В скалистых горах немало и углублений, словно выдолбленных аккуратной рукой, но все они созданы природой.

В одно из таких каменных дупел мы попробовали залезть и обнаружили, что там может уместиться взрослый человек средней комплекции. Удивляют и радуют глаз деревья, цветы, проросшие сквозь каменные стены. Наверное, так выглядит упорство. К слову, в местности произрастает свыше ста видов растений, 40 из которых признаны редкими, а около десяти занесены в Красную книгу.

Привлекли внимание суккуленты, в простонародье называемые «каменными цветами», теперь мы знаем откуда пошло это название.

По периметру всего маршрута на каменных плитах есть стрелки, сделанные специалистами для удобства паломников и туристов. Следуя им, легко найти поляну, на которой разбросаны огромные каменные дубины – «шоқпар тас», еще их называют «грибами». С этой поляны начинается восхождение на гору, где находится пещера Аулие-Ата.

На поляне перед горой стоит большой валун треугольной формы, в нижней части которого есть небольшой просвет, визуально кажется, что валун парит в воздухе, на самом деле он стоит как бы на двух ножках. В это узкое отверстие и пролезают паломники и туристы, веря, что если про­ползти три раза и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Попробовали пролезть и мы, получился тот еще аттракцион. Если взрослые в весовой категории до 70–80 кг еще смогли протиснуться не без труда, то те, чей вес приближен к центнеру, не смогли продвинуться даже на сантиметр. Помните Винни-Пуха, который застрял во входной двери Кролика? Получилось примерно также. Поэтому лезть под валун, если вы не можете похвастаться стройными формами, не рекомендуется.

Бектау-ата – прямиком из небес

Местность, как и пещера, и гора, овеяна мифами и легендами. Так часто бывает с сакральными объектами. Одна из них связана с именем великого сказителя Асана Кайгы, искавшего землю обетованную. Говорят, что старец остановил здесь своего верблюда – желмая – и переночевал. А на­утро увидел, что за ночь выросли два стройных тополя, назвал эту местность Бектау-Ата.

Согласно второй легенде, жили в окрестностях два святых старца – Бектау и Бегазы, и они в тяжелые времена войн и сумятиц спаслись от врага, спрятавшись в пещере, и назвали пещеру Аулие-Тас, что переводится как «священный камень».

Существует и другая версия: в пещере от врага спасся святой Атабек. В помощь ему Всевышний сделал так, что в пещере появился источник чистой воды, и Атабек утолил жажду водой из того родника. И было у Атабека два сына – Сарыкулжа и Коныркулжа. Известные своей храбростью батыры защищали свою землю от врага до последнего вздоха и погибли в неравном бою. С тех пор их духи парят в горах, оберегая святые места от недругов, а пещеру называют Аулие-Ата – святой старец.

Есть еще легенда о хане Бектау-ата и девушке по имени Бегазы, дочери хана из другого народа. Бегазы была девушкой-батыром и славилась своей отвагой. В лихую годину враг истребил всех мужчин в округе, и тогда девушка-батыр одна сражалась с незваным недругом.

В какую из легенд верить, решайте сами. Нам же больше по душе пришлась та, которую рассказала Кумис-апа Акжанова, живущая в ауле Бектау-Ата, раскинувшемся у подножия святых гор. Кумис-апа много лет была хранителем – шыракшы священного места. Причем делала она это по велению души и по просьбе аульчан, не получая за это никакой оплаты. Сейчас ей уже 70 лет, ухаживать за святилищем сложно, но она несколько раз в год поднимается в пещеру, если есть мусор, очищает, посидит, поблагодарит за все Создателя и идет домой.

– Я здесь родилась, здесь же вышла замуж. С детских лет слышала рассказы взрослых про Аулие-Ата. Родители учили нас, что это место обладает особой святостью и осквернять его нельзя. Помню, в школьные годы нас туда водил на экскурсию учитель истории. Тогда нам рассказывали, что это пещера, где якобы скрывался Амангельды Иманов. Сейчас я понимаю, что это было идеологией, но даже тогда, ребенком, бывая там, я произносила про себя слова поклонения. Тогда аксакалы говорили учителю, что не нужно просто так беспокоить дух святого старца, водить туда ребятню, но он не слушал, – рассказала Кумис-апа.

Но экскурсии длились недолго. Тот самый учитель на ровной дороге днем слетел с трассы, после ДТП восстанавливался тяжело, почти потерял способность говорить...

Паломников, по рассказам жителей аула, много, особенно в летнее время. Каждому дается по вере и по намерениям, говорит Кумис-апа. Легенда, которую она слышала от своих родителей, отличается от всех других.

Бектау-ата – святой старец, явившийся прямо с небес – ғайыптан жаралған. Высшие силы отправили его на землю с особой миссией – помогать нуждающимся, исцелять страж­дущих. Единственным условием для выздоровления и исполнения заветных желаний были искренность намерений и благодарность в сердце после получения желаемого. Тех, кто не ценит блага, дарованного свыше, забывает о чуде, ждет расплата.

– Когда я вышла замуж, первой родилась дочь, потом вторая, третья. Супруг хотел сына, казахи очень трепетно относятся к этому. Мечтала о сыне и я, ведь дочери рождаются для чужого народа, уходят вырастая. Когда родилась пятая дочка, я начала молиться, бывая в пещере Аулие-Тас, приби­раясь там, просила Всевышнего о наследнике. И увидела сон: старец в белой одежде вручил мне сверток и назвал мужское имя. Вскоре я родила сына, потом еще одного, – вспоминает Кумис-апа.

По ее словам, приезжали люди сюда и в советское время, когда религия была под запретом, а традиции в забвении.

– Тогда приходили тайком, не афишировали, потому что могли уволить с работы, обвинить в мракобесии. Но людская молва жила, а когда человек в отчаянии, он готов на все. Вот и приходили к пещере женщины, мечтающие о ребенке, люди, страдающие от недугов, потерявшие надежду тяжелобольные. Бывало, что останавливались у нас дома, всех встречали, кормили, давали ночлег. Конечно, бесплатно. Разве можно искать выгоду, используя святого ата?..

Неидеальные мы

Преодолев весь путь, взобравшись на высоту 100 мет­ров, наконец видим пещеру. У входа висит табличка, установленная учителями средней школы поселка Шашубай. Два года назад. В Год волонтера они решили привести пещеру в надлежащий вид, очистив ее от надписей вандалов из серии «Здесь был...». Работа кипела почти полгода. Приходили в основном по выходным. Полным ходом работа пошла летом, непосредственно отмыва­нием стен занималась мужская часть педколлектива, потому что снаряжение, необходимое для долгого пребывания в пещере, оказалось неподъемным для женщин.

Судите сами: один подъем в пещеру – это примерно 100 одноразовых и два бытовых кислородных баллона, мини-автономная генераторная электростанция на дизельном топливе, элект­рощетки и резаки, пожарные лестницы, туристическое снаряжение и веревки, предметы личной безопасности при работе с огнем, строительный инвентарь, плюс у каждого рюкзак за плечами – груз внушительный. Да и оттирать то, что за многие годы въелось в горные стены, было нелегко. Но коллектив справился!

Сейчас стены пещеры чистые, нет уродующих рисунков и авто­графов нерадивых туристов. Тогда же была установлена памятная доска, на которой вы­гравированы замечательные слова: «Природа идеальна, изъя­ны лишь у нас».

Урочище Бектау-Ата было включено в Республиканскую карту сакральных объектов и в список девяти особо почитае­мых памятников природного наследия. Кроме того, в этой местности расположено огромное количество архео­логических памятников – от бронзового и железного веков до первой половины XX столетия. Вместе они дают практически полную хронологию истории Сарыарки.

Вход в пещеру довольно широкий, метра полтора. Внутри прохладно, если пройти вглубь метров 25–30, можно увидеть воду. По сведениям местных жителей, вода пресная, пробовать мы не решились, лишь помыли руки – очень холодная. Приезжих также напутствуют: прежде чем начать поход в пещеру, следует подготовиться. Место сакральное, а значит, обладает особой силой, и появляться там нужно в состоянии ритуальной чистоты. Не допускается приходить в пьяном виде, сквернословить, просить плохого для других, произносить проклятия, насмехаться над теми, кто пришел с искренней верой.

– Кто с чем в душе пришел, тот унесет все это в тройном размере. Святой ата не любит неблагодарных, сплетников, подлецов, – уверена Кумис-апа.

С верой в сердце приезжают сюда сотни и тысячи людей. Они просят себе благ: детей, здоровья, карьеры, богатства, славы... Делятся самым сокровенным здесь, в глубине пещеры, сидя у родника с прозрачной водой. А потом уезжают, согретые теп­лом надежды.

У всех, кто просит от души, сбываются сокровенные мечты. А вот потом поблагодарить приезжают немногие… Человеческая память избирательна, некоторые забывают моменты, когда они были страждущими и просили у небес свершить чудо.