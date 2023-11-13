Одну из школ “заминировали” в Семее

13 ноября в 10.30 часов на канал "102" поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ г.Семей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-службы ДП области Абай

На место происшествия незамедлительно выехали соответствующие специализированные службы для проведения проверки. Сотрудники и учащиеся, в целях безопасности были эвакуированы.

По результатам обследования поступившая информация не подтвердилась. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК.

Департамент полиции области Абай предупреждает, что за подобное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.