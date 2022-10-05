Одобрена ратификация договора о делимитации госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию договора между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, договор между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море совершен в Ашхабаде 25 октября 2021 года.

Целью договора является определение прохождения линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.

Отмечается, что принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между двумя государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.

«Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами», - говорится в заключении к документу.