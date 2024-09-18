Офицер Нацгвардии установил рекорд страны в силовом состязании

В Караганде прошел открытый кубок мира по силовым видам спорта «Алтын Батыр»

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК

В зрелищном состязании приняли участие более двухсот спортсменов из Индии, Греции, Украины, Узбекистана, Кыргызстана, России и Казахстана.

В соревнованиях в составе сборной команды «Strongman» принял участие офицер воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК майор Султан Абдулмаликулы.

В напряженном бою с сильными соперниками, гвардеец проявил высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер. По итогам состязания в весовой категории до 82.5 кг он завоевал первое место сразу в двух дисциплинах – «Народный жим. Жим штанги лежа собственного веса» и «Военный жим многоповторный собственный вес».

Следует отметить, что в дисциплине «Военный жим многоповторный собственный вес» с результатом 28 повторений военнослужащему удалось установить рекорд Казахстана.

– Мы как военнослужащие, должны постоянно поддерживать физическую форму и заниматься спортом. Благодаря ежедневным тренировкам, я сегодня и получил такой результат, – признался Султан Абдулмаликулы.

Стоит отметить, что воинская часть 6506 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан имеет славные спортивные традиции. На протяжении многих лет военнослужащие воинской части являются лидерами в чемпионатах Республики Казахстан и в других соревнованиях международного уровня.