Офицеры Нацгвардии стали чемпионами мира по унифайту

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С 22 ноября по 2 декабря этого года в турецком городе Анталья прошел чемпионат мира по унифайту среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 30 стран мира

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В составе сборной Казахстана выступил офицер воинской части 6655 Национальной гвардии МВД РК, старший лейтенант Азимжон Курбонбоев. Оправдав надежды страны, гвардеец стал чемпионом мира в весовой категории до 73 килограммов.

– Соревнование было организовано на высоком уровне. Соперники также подошли с хорошей подготовкой. В первом бою я победил спортсмена из Узбекистана нокаутом. Во втором поединке одержал победу над спортсменом из Молдовы, а в финале выиграл у спортсмена из Украины по общему счету. Сейчас готовлюсь к чемпионату РК по рукопашному бою. Хочу выразить искреннюю благодарность заместителю Министра внутренних дел – Главнокомандующему Национальной гвардией, моим командирам и тренерам за предоставленную возможность, – поделился старший лейтенант Азимжон Курбонбоев.

На данном турнире сборная команда Республики Казахстан заняла первое место в общем зачете.

Отметим, что с 27 ноября по 1 декабря в городе Саратов Российской Федерации прошел чемпионат мира по унифайту среди взрослых. В соревнованиях приняли участие команды из 32 стран. Команда Национальной гвардии завоевала второе место в общекомандном зачете, а в личных весовых категориях спортсмены завоевали 2 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На этом турнире старший лейтенант Ержан Абикеев, офицер войсковой части 6697, стал чемпионом мира в классическом формате в весовой категории до 60 килограммов. А ефрейтор Азатбек Айбоба, старший специалист центра подготовки спортивной команды воинской части 6636 Национальной гвардии, одержал победу в «лайт» формате в весовой категории до 80 килограммов.

– Унифайт – это очень необычный вид спорта. Перед поединком спортсменам необходимо пройти полосу препятствий. Для меня этот чемпионат прошел успешно. Благодаря упорному труду я стал чемпионом мира, – сказал старший лейтенант Ержан Абикеев.

Таким образом, спортсмены Национальной гвардии в очередной раз доказали свое мастерство на международной арене.

 

#чемпион #Нацгвардия #Анталья

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