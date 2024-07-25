Ограничен вывоз скота из Шымкента

Общество
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Санитарные ограничения на вывоз скота ввели в одном из пяти районов города – Абайском. Причиной стало выявление у домашнего мелкого и крупного рогатого скота бруцеллеза. Установлено несколько очагов вспышки инфекции, которые территориально относятся к одному району.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Транспортировка домашних животных невозможна до тех пор, пока полностью не будет снята угроза распространения эпидемии. По информации руководителя отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента Ерлана Аденова, больной скот отправили на санитарный убой, а во всех хозяйственных помещениях и кошарах, где содержались животные, проводится противоэпизоотическая обработка.

Также предполагается проведение повторного диагностического обследования всех сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в Абайском районе. Если лабораторное заключение исключит наличие инфекционного заболевания, то ограничения снимут, и владельцы домашнего скота смогут его перевозить в другие регионы и отправлять на забой.

Пока же ветеринарные врачи просят жителей соблюдать все предписанные меры предосторожности, поскольку бруцеллез – инфекционное заболевание, которое передается человеку от больного животного. Заразиться им можно как при непосредственном контакте, так и в результате употребления в пищу сырого некипяченого молока либо продуктов его переработки, включая творог, сметану, сыр.

Крайне редко бруцеллез приводит к смертельному исходу – примерно у двух человек из ста. А вот вероятность получить серьезные осложнения, вплоть до инвалидности, высока. Все зависит от типа бактерии, ставшей причиной развития бруцеллеза. Самая опасная из них может вызвать паралич.

#Шымкент #животные #бруцеллез #скот

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