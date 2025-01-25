Ограничение денежного довольствия военнослужащим отменил Конституционный суд

Фото: Минобороны РК

Гражданка дважды обращалась к своему руководству с рапортами об увольнении по выслуге лет на основании закона о воинской службе.

Однако в связи с расследованием в отношении нее уголовного дела она была зачислена в распоряжение командира части до окончания расследования, а позднее уволена по отрицательным мотивам.

В период нахождения в распоряжении командира части она не вправе была заниматься иной оплачиваемой деятельностью и на основании Правил, утвержденных приказом ей не выплачивалось денежное довольствие.

По мнению заявительницы, указанные нормы ущемляют ее конституционные права на получение пенсионных выплат за выслугу лет и денежного довольствия (заработной платы) в период нахождения в распоряжении командира части.

Изучив все материалы и законодательство, Конституционный Суд указал, что Закон предусматривает продление срока воинской службы военнослужащему, достигшему предельного возраста только по рапорту военнослужащего либо в периоды мобилизации, военного положения или в военное время. Иные основания Законом не предусмотрены.

По результатам проверки Конституционный суд в целях уточнения правового смысла норме Закона дал ее нормативно-правовое истолкование в соответствии с Конституцией.

Относительно ограничения выплаты денежного довольствия военнослужащим в периоды прохождения ими воинской службы не на воинских должностях Конституционный суд постановил, что установление такого ограничения на уровне приказа Министерства обороны не соответствует Конституции, закрепляющей право на вознаграждение за труд, гарантии минимального размера заработной платы, пенсии, социального обеспечения по законным основаниям и ограничения прав только законами.