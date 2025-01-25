Ограничение денежного довольствия военнослужащим отменил Конституционный суд

Армия
17

Поводом послужило обращение военнослужащей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Гражданка дважды обращалась к своему руководству с рапортами об увольнении по выслуге лет на основании закона о воинской службе.

Однако в связи с расследованием в отношении нее уголовного дела она была зачислена в распоряжение командира части до окончания расследования, а позднее уволена по отрицательным мотивам.

В период нахождения в распоряжении командира части она не вправе была заниматься иной оплачиваемой деятельностью и на основании Правил, утвержденных приказом ей не выплачивалось денежное довольствие.

По мнению заявительницы, указанные нормы ущемляют ее конституционные права на получение пенсионных выплат за выслугу лет и денежного довольствия (заработной платы) в период нахождения в распоряжении командира части.

Изучив все материалы и законодательство, Конституционный Суд указал, что Закон предусматривает продление срока воинской службы военнослужащему, достигшему предельного возраста только по рапорту военнослужащего либо в периоды мобилизации, военного положения или в военное время. Иные основания Законом не предусмотрены.

По результатам проверки Конституционный суд в целях уточнения правового смысла норме Закона дал ее нормативно-правовое истолкование в соответствии с Конституцией.

Относительно ограничения выплаты денежного довольствия военнослужащим в периоды прохождения ими воинской службы не на воинских должностях Конституционный суд постановил, что установление такого ограничения на уровне приказа Министерства обороны не соответствует Конституции, закрепляющей право на вознаграждение за труд, гарантии минимального размера заработной платы, пенсии, социального обеспечения по законным основаниям и ограничения прав только законами.

#военнослужащие #Конституционный суд #денежное довольствие

Популярное

Все
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
Вечер русского романса состоялся в Таразе
Буренки нынче довольны
За Деда Мороза обидно
В колледже столицы студенты работают со второго курса
И даже деньги не спасают
Защищая небо и землю
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
Скотоводы меняют подходы к кормам
В поисках новых запасов газа
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
Ассамблея создала в стране климат доверия
Время рабочих профессий
Два предприятия по переработке хлопка-сырца построят на юге
Рассмотрен макроэкономический прогноз
На повестке дня – международные соглашения
Министр юстиции провел ряд встреч в Женеве
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Сорвали сроки сдачи
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Городок достроят со второй попытки
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
В столице чествовали народных любимцев
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Верховный суд подтвердил право военнослужащего на компенсац…
Память генерала Жансена Кереева почтили в Актобе
Министр обороны получил новую должность
Итоги года: в Минобороны чествовали лучших военнослужащих В…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]