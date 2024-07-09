Огромные очереди возле столичной школы прокомментировали в управлении образования

В соцсетях появилось видео столпотворения родителей школьников, которые хотели зачислить своих детей в новую школу, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Управлении образования сообщили, что с 9 июля начался прием документов в среднюю школу №101, расположенную по улице Толе би (Зеленый квартал), построенную в рамках проекта «Комфортные школы».

«Поскольку прием документов проводился только в бумажном виде, это привело к образованию очереди. Прием документов для поступления в школу в электронной системе Egov предусмотрена только для 1-х классов. Государственная услуга по переводу ребенка из одной организации в другую не автоматизирована. В настоящее время количество лиц, принимающих документы от родителей, увеличили в два раза, а также проводятся работы по запуску автоматизированного портала приема документов SmartNotion, которая начнет работать с 11 июля», - говорится в сообщении.

С инструкцией подачи электронного заявления на прием документов и зачисление в организации образования можно ознакомиться по ссылке https://mektep.snation.kz/ru/ala/faq.

Электронное зачисление будет проводиться в восемь новых комфортных школ:

1. СШ № 104, ул.Орынбор и № 37 (район ЖК «SOHO»);

2. СШ № 103, пр. Мәңгілік Ел и ул. Е 497 (район Мечеть);

3. СШ № 99, пер. ул. Кабанбай батыра и Сыганак (ЖК «Поколение») ;

4. СШ № 101, ул. Толе би и Е758 (Зеленый квартал);

5. СШ № 111, ул. Төле би - 24 (Барыс Арена север);

6. СШ № 106, ул. С-189 и 12-207 (пер.ул.Земляничная);

7. СШ № 105, ж.м. Коктал, район пер. ул. Ұлытау - ул.Наурыз;

8. СШ № 102, Школа по ул. А. Байтұрсынұлы, район дома № 9 (ЖК «Highvill»).