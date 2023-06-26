Океан нуждается в защите

Более 20 лет потребовалось для того, чтобы новое соглашение ООН по открытому морю было, наконец, принято. Страны – члены Организации согласовали официальный текст договора, сообщает France 24.
Разработанное соглашение станет первым международным документом по защите открытого моря, или международных вод, которые составляют две трети мирового океана и находятся за пределами национальной юрисдикции.
В историческом соглашении предлагаются инструменты по борьбе с рядом важнейших проблем океанов, в числе которых разрушение экосистем, утрата биоразнообразия и резкое повышение температуры воды, вызванное изменениями климата.
Основной мерой в рамках соглашения выступает присуждение международным водам статуса охраняемых морских районов. Он позволяет ограничивать вылов, судоходство и исследовательские работы, если того требуют цели сохранения океана.
Соглашение будет открыто для подписания в конце сентября. Тогда и предстоит узнать, сколько всего стран присоединятся к нему.