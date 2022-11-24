Около 100 человек пострадали при землетрясении в Турции

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на западе страны.

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Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 93. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на западе Турции.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение было зафиксировано в 01.08 часов по времени UTC (07.08 по времени Астаны).

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.

Жертв по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены. Ранее сообщалось о 68 пострадавших.

"По имеющимся последним данным, число пострадавших составляет 93 человека", - сообщил Коджа в Twitter.