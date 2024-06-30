Около 100 мероприятий проведут в честь Дня столицы в Астане

Фото: акимат Астаны

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане проведут около 100 мероприятий. Жителей и гостей города ждут концертные программы, фестивали, спортивные турниры, сообщает официальный сайт городского акимата.

До 31 августа каждую субботу и воскресенье с 14:00 часов на городской площади, центральной набережной, Центральном парке (напротив Амфитеатра), парке «Жеруйык», парке «Жетысу» с развлекательными программами для детей, выступлениями творческих коллективов, флешмобами проходит летний проект «Creative summer».

3 июля в 18:00 часов в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится праздничный концерт лучших традиционных певцов, кюйши, жыршы Казахстана «Асыл мұра». В нем примут участие выдающиеся деятели искусства и известные творческие коллективы страны.

5 июля в 19:00 часов в Амфитеатре состоится гала-концерт «Аялаған Астана» - проекта, который способствует росту и дает выход на большую сцену молодым казахстанским талантам.

5 июля в 15:00 часов в театре «Жастар» состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса-мушайры среди поэтов «Байрағы биік байтағым».

С 5 по 7 июля в столице будет проходить I Международный фестиваль уличных театров «Театральная Евразия». В мероприятии примут участие эстонские, польские, московские и казахстанские театральные коллективы и артисты.

6 июля в 18:00 часов на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR.На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.

6 июля в 11:00 часов и в 15:00 часов на окраинах города в жилых массивах пройдут концерты «Астана – жүрегім» для жителей и гостей столицы. На праздничном мероприятии выступят Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, Бауыржан Исаев и другие звезды казахстанской эстрады.

6 июля в 20:00 часов в Амфитеатре состоится праздничный концерт «Астана - арман қала» с участием артистов Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.В мероприятии примут участие известные деятели искусства и звезды эстрады Майра Ильясова, Канат и Света Айтбаева, Арайлым Рахимовна, Гульнур Оразымбетова, Зарина Омарова, Муратбек Хайролда, Фарида Жолдасова, Акимхан Маженов, Алтыншаш Мукатаева, а также DJ Dake и балет современного танца «ALEM».

6, 7 и 8 июля с 12:00 часов в Центральном парке для гостей и жителей города будет работать летний проект «Мегеке street». Это фестиваль семейного отдыха для горожан всех возрастов с мастер-классами и кинотеатром под открытым небом.

7 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничное шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль «Қорқыт», группа «Made in KZ», Ибрагим Ескендир и детский творческий центр «Алтын Домбыра», группа «Assyl», Qalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.

8 июля во Дворце «Жастар» в 19:00 часов в честь празднования Дня городов-побратимов Астаны и Нусантары состоится совместный праздничный концерт. На мероприятии прозвучит традиционная музыка и танцы талантливых артистов Казахстана и Индонезии.

Ко дню столицы запланированы масштабные спортивно-массовые мероприятия. Среди них самые крупные: велопробег «Жасайбер, жайна-Астанам!», республиканский турнир «Толагай», республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан БАРЫСЫ», конные соревнования (конкур), байга «Елорда Кубогі», забег «Ел жүрегі – Астана!».

Наряду с крупными мероприятиями будут проводить открытый Республиканский турнир боксерского клуба «Qazaq Arlany» by M.Toitov по боксу среди юниоров 2010-2011 года рождения, Кубок города по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата турнир по волейболу среди жителей района «Байконур», открытый турнир по асык ату «Астана сақасы» (мужчины, женщины), чемпионат по настольному теннису «Шоудаун» среди спортсменов с ограниченными возможностями.