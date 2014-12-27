Около 100 тыс. человек эвакуированы из-за наводнений в Индонезии 

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В результате сильных наводнений в Индонезии около 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных центрах беженцев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает агентство, наиболее серьезная ситуация сложилась в провинции Ачех (остров Суматра), где проливные дожди, не прекращающиеся в течение последних нескольких суток, оставили без крова более 94 тыс. человек. Уровень воды во многих населенных пунктах превышает 2 метра. Местные власти признают, что эвакуация идет медленно, поскольку ощущается дефицит необходимого оборудования. К работам привлечены военнослужащие и добровольцы.
"Опасная ситуация складывается и на острове Ява, который с населением в 143 миллиона человек является самым густонаселенным островом в мире. Центральная и западная его часть также оказалась во власти обильных осадков, приведших к сильным наводнениям. На данный момент там свои дома покинули несколько тысяч человек, о жертвах не сообщается", – говорится в распространенной информации.