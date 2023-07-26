На 11 млн га пастбищ в Казахстане не нашли скот – данные космического мониторинга

Председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Баубек Оралмагамбетов рассказал о нарушениях в использовании земель, выявленных с помощью космического мониторинга, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Так, за 2022-2023 годы обнаружено около 1 млн га неиспользованных пахотных угодий и около 12 млн га пастбищных угодий, где отсутствует скот.

Как отметил спикер на брифинге в СЦК, в прошлом году разработана и внедрена платформа JerInspectr, которая помогает государственным органам проверять участки по всему Казахстану на рациональное использование земель сельхозназначения.

«Если какое-то нарушение выявляется по результатам космического мониторинга, этот инцидент передается отделу земельных отношений, для того чтобы он обработал это нарушение и далее передал земельным инспекторам. Если инспекторы согласны с этим нарушением, то отправляют уведомление землепользователю, который получает SMS-сообщение через портал 1414, где может ознакомиться с выявленным нарушением, оспорить его либо принять меры, чтобы вернуть землю государству или устранить нарушения. На сегодняшний день есть 427 учетных записей, где участвуют акиматы и земельные инспекторы», – пояснил Оралмагамбетов.

Вместе с тем, по его словам, основная проблема заключается в том, что выявленные нарушения, информация по которым передается акиматам, не всегда вовремя обрабатываются.

Так, отделы земельных отношений Алматинской, Мангистауской, Атырауской и Абайской областей обработали менее 20% этих инцидентов. Он напомнил, что в сентябре начнется госконтроль инспекции земельных ресурсов.

«Также мы осуществляем мониторинг самовольного захвата земель внутри населенных пунктов, городов... В прошлом году выявлено 444 тысячи участков с самовольным захватом земель.

В этом году мы мониторим 22 города. За первое полугодие провели мониторинг в 11 городах и выявили 118,5 тысячи земельных участков, которые отсутствуют в системе АИС ГЗК (Автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра – прим. авт.)», – сообщил Оралмагамбетов.

Ранее национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» продемонстрировала масштабы обмеления Каспийского моря, используя данные космического мониторинга.