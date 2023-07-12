Космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспийского моря

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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась.

Фото: gharysh.kz

Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" продемонстрировала итоги мониторинга состояния Каспийского моря, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Основываясь на данных космической съемки за 15 лет, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" провело мониторинг состояния Каспийского моря. Согласно архивным данным космической съемки, в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно, Каспийское море мелеет.

По данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспия значительно уменьшилась – на 7,1%.

На изображениях представлена динамика изменения площади водного зеркала с 2008 по 2023 год в пределах границы республики. Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи города Атырау, у дельты реки Жайык.

Сообщается, что площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря составила в 2008 году 113 866,67 квадратных километра, в 2023 году – 105 745,23 квадратных километра.

"Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения.

Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау", – обратили внимание в Қазақстан Ғарыш Сапары.

#экология #Каспий #море #Қазақстан Ғарыш Сапары

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