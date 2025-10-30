Фото: НИШ

Конференция объединила около 1500 участников – педагогов из всех регионов страны, представителей государственных органов, а также экспертов из Казахстана, Великобритании, США, Финляндии, Австралии, Италии, Испании, Китая и других стран для обсуждения современных тенденций, вызовов и перспектив развития школьного образования в условиях цифровой трансформации. В работе конференции также принимают участие представители Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Камеруна и Малайзии.

Советник Президента Алексей Цой отметил, что тематика форума соответствует стратегическому курсу страны в сфере образования. Он подчеркнул, что широкое участие представителей регионов и международного сообщества делает мероприятие уникальной площадкой для обмена опытом и знаний. По его словам, искусственный интеллект должен помогать образовательному процессу, а не заменять его, и важно сохранять баланс, используя современные технологии во благо развития образования.

Также председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин поделился опытом NIS по внедрению искусственного интеллекта в образовательную систему. Он отметил, что NIS выстраивает этот процесс поэтапно от разработки образовательной модели до создания собственных цифровых инструментов, таких как платформа Beyim.ai, разработанная совместно с Arizona State University. Платформа позволяет реализовать персонализированный подход и использовать возможности ИИ для анализа и повышения качества преподавания.

– Технологии меняют систему образования, но не могут заменить учителя. Именно человеческий интеллект, ценности и эмпатия придают знаниям смысл. Назарбаев Интеллектуальные школы стремятся формировать у учеников баланс когнитивных, эмоциональных и технологических компетенций, чтобы искусственный интеллект стал инструментом, служащим человеку, а не наоборот, – добавил Ануар Жангозин.

Международные эксперты представили собственные подходы к интеграции технологий нового поколения в образование. Основатель и генеральный директор компаний Bedrock AI и Diverse AI (Великобритания) Тоджу Дьюк сосредоточила внимание на этических и безопасных аспектах использования ИИ. Вице-президент Колледжа раннего образования Yew Chung из Гонконга Эрик Ченг поделился опытом внедрения адаптивных платформ для персонализированного обучения. Британский эксперт в области цифрового образования Дэн Фицпатрик рассказал о применении искусственного интеллекта в учебном процессе.

– Я рад присутствовать на этой конференции и говорить о том, как искусственный интеллект меняет образование. Казахстан впечатляет своим стремлением внедрять ИИ и предоставлять учащимся современные инструменты и навыки, необходимые в новой технологичной эпохе, – подчеркнул Дэн Фицпатрик.

В течение двух дней участники конференции обсудят новые методики преподавания, развитие цифровой грамотности учащихся, оценивание навыков в рамках PISA 2025, а также возможности и риски использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Кроме того, более 100 педагогов со всей страны представят постерные исследования, посвящённые современным направлениям образования, таким как развитие цифровых ресурсов, внедрение инноваций в учебные программы, совершенствование педагогического лидерства, оценку результатов обучения и укрепление школьного благополучия. По итогам отбора будут выбраны десять лучших постеров.