Около 1500 педагогов из Казахстана и зарубежья обсуждают будущее образования в цифровую эпоху

Образование
130

В Астане проходит XIV Международная конференция «Школьное образование в цифровую эпоху: ключевые тренды и требования», организованная АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Фото: НИШ

Конференция объединила около 1500 участников – педагогов из всех регионов страны, представителей государственных органов, а также экспертов из Казахстана, Великобритании, США, Финляндии, Австралии, Италии, Испании, Китая и других стран для обсуждения современных тенденций, вызовов и перспектив развития школьного образования в условиях цифровой трансформации. В работе конференции также принимают участие представители Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Камеруна и Малайзии.

Советник Президента Алексей Цой отметил, что тематика форума соответствует стратегическому курсу страны в сфере образования. Он подчеркнул, что широкое участие представителей регионов и международного сообщества делает мероприятие уникальной площадкой для обмена опытом и знаний. По его словам, искусственный интеллект должен помогать образовательному процессу, а не заменять его, и важно сохранять баланс, используя современные технологии во благо развития образования.

Также председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин поделился опытом NIS по внедрению искусственного интеллекта в образовательную систему. Он отметил, что NIS выстраивает этот процесс поэтапно от разработки образовательной модели до создания собственных цифровых инструментов, таких как платформа Beyim.ai, разработанная совместно с Arizona State University. Платформа позволяет реализовать персонализированный подход и использовать возможности ИИ для анализа и повышения качества преподавания.

– Технологии меняют систему образования, но не могут заменить учителя. Именно человеческий интеллект, ценности и эмпатия придают знаниям смысл. Назарбаев Интеллектуальные школы стремятся формировать у учеников баланс когнитивных, эмоциональных и технологических компетенций, чтобы искусственный интеллект стал инструментом, служащим человеку, а не наоборот, – добавил Ануар Жангозин.

Международные эксперты представили собственные подходы к интеграции технологий нового поколения в образование. Основатель и генеральный директор компаний Bedrock AI и Diverse AI (Великобритания) Тоджу Дьюк сосредоточила внимание на этических и безопасных аспектах использования ИИ. Вице-президент Колледжа раннего образования Yew Chung из Гонконга Эрик Ченг поделился опытом внедрения адаптивных платформ для персонализированного обучения. Британский эксперт в области цифрового образования Дэн Фицпатрик рассказал о применении искусственного интеллекта в учебном процессе.

– Я рад присутствовать на этой конференции и говорить о том, как искусственный интеллект меняет образование. Казахстан впечатляет своим стремлением внедрять ИИ и предоставлять учащимся современные инструменты и навыки, необходимые в новой технологичной эпохе, – подчеркнул Дэн Фицпатрик.

В течение двух дней участники конференции обсудят новые методики преподавания, развитие цифровой грамотности учащихся, оценивание навыков в рамках PISA 2025, а также возможности и риски использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Кроме того, более 100 педагогов со всей страны представят постерные исследования, посвящённые современным направлениям образования, таким как развитие цифровых ресурсов, внедрение инноваций в учебные программы, совершенствование педагогического лидерства, оценку результатов обучения и укрепление школьного благополучия. По итогам отбора будут выбраны десять лучших постеров.

#Образование #школы #педагоги

Популярное

Все
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Технический колледж: практика и трудоустройство
Инициативы Национального курултая реализуются
Еще два медобъекта открылись в регионе
«Цифра» на вооружении районной полиции
Вкус апорта в осеннем парке
Не инвесторы, а строители финпирамид
«Алматинская осень» неповторима!
К согласию – через этномедиацию
Лучшие чтецы стихов Абая
Наследие не для «черных копателей»
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро
Дороги творчества
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Энциклопедия столичной жизни
В извечном стремлении к свободе
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Шанс на новую жизнь
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Форум стратегических партнеров: AI-Sana формирует интеллект…
В Казахстане откроют филиал индийского университета судебно…
Zhanibekov University – победитель международного конкурса …
Олимпиада по химии имени Каныша Сатпаева впервые проходит н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]