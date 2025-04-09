Около $2 млрд получают США ежедневно от введенных пошлин

Экономика,В мире,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Соответствующее заявление сделал президент Дональд Трамп

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Кроме того, он добавил, что более 70 стран выразили свою готовность в проведении переговоров с США по вопросу введенных пошлин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Мы получаем, только подумайте, $2 млрд в день [благодаря пошлинам]. Это огромные деньги! Это большие деньги даже в угольном бизнесе. Очень скоро Америка снова станет очень богатой», — сказал Трамп.

Также американский президент уточнил, что работа по заключению сделок продвигается хорошо.

«У нас переговоры со многими странами, более 70», — заявил лидер США.

Помимо этого, он выразил опасения, что времени на переговоры со всеми желающими не хватит. По его словам, в таком случае к заключению сделок будут привлечены нанятые юридические компании.

Министр финансов США Скотт Бессент 7 апреля сообщил о том, что практически 70 стран связались с администрацией американского лидера с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных пошлин.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

Ранее Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов. 

Также в начале апреля президент США обложил пошлинами необитаемые острова

 

 

 

#экономика #США #пошлины #Трамп

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