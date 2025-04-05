Пекин заодно пожаловался во Всемирную торговую организацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
Крупнейший соперник США Китай ответил на тарифную войну Дональда Трампа зеркальными пошлинами на поставку американских товаров. Трамп по традиции взбодрился и предупредил, что не надо было этого делать.
Трамп ввел дополнительные пошлины в 34% на китайский импорт в США 2 апреля, когда объявлял торговую войну всему миру. Он отложил их вступление в силу на неделю и предложил всем странам переговоры, пообещав снисхождение тем, кто пойдет на «феноменальные» уступки.
Китай сходу осудил выпад Трампа и призвал другие страны защитить свободу мировой торговли. А через два дня, в пятницу, китайский минфин объявил, что вводит ответные дополнительные пошлины в том же размере — 34%.
Китай заодно пожаловался во Всемирную торговую организацию, однако механизм разрешения споров в ней уже много лет не работает, поскольку США считают ВТО проводником экспансии Китая и парализовали работу апелляционного органа.
В ответ на китайский выпад Трамп с удовольствием перешел в новую атаку.
«Китайцы сделали неверный ход, запаниковали — и это единственное, чего они не могут себе позволить!» — написал Трамп в своей социальной сети капслоком.
Китай — главный объект тарифного гнева Трампа, потому что он — ведущий экспортер товаров в Америку. С Китаем у США гигантский дефицит торговли, и Трамп еще в первый президентский срок вел торговую войну с главным экономическим и военным соперником.
Особых успехов первая война не принесла, и Трамп затеял вторую, как только вернулся в Белый дом в январе 2025 года. Он ввел новые пошлины, и после дополнительных, объявленных 2 апреля, общий налог на ввоз китайских товаров в США вырастет до 54%.
Более того, на 2 мая Трамп наметил новый удар по китайским товарам.
С этой даты он отменяет исключение для интернет-магазинов, которое позволяло отправлять в США посылки дешевле 800 долларов без налогов и таможенных проверок. Только в прошлом году американцы получили почти 1,5 млрд таких отправлений. Отмена поблажки ударит в первую очередь по китайским ритейлерам вроде Shein и Temu.