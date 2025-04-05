Пекин заодно пожаловался во Всемирную торговую организацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Крупнейший соперник США Китай ответил на тарифную войну Дональда Трампа зеркальными пошлинами на поставку американских товаров. Трамп по традиции взбодрился и предупредил, что не надо было этого делать.

Трамп ввел дополнительные пошлины в 34% на китайский импорт в США 2 апреля, когда объявлял торговую войну всему миру. Он отложил их вступление в силу на неделю и предложил всем странам переговоры, пообещав снисхождение тем, кто пойдет на «феноменальные» уступки.

Китай сходу осудил выпад Трампа и призвал другие страны защитить свободу мировой торговли. А через два дня, в пятницу, китайский минфин объявил, что вводит ответные дополнительные пошлины в том же размере — 34%.

Китай заодно пожаловался во Всемирную торговую организацию, однако механизм разрешения споров в ней уже много лет не работает, поскольку США считают ВТО проводником экспансии Китая и парализовали работу апелляционного органа.

В ответ на китайский выпад Трамп с удовольствием перешел в новую атаку.

«Китайцы сделали неверный ход, запаниковали — и это единственное, чего они не могут себе позволить!» — написал Трамп в своей социальной сети капслоком.

Китай — главный объект тарифного гнева Трампа, потому что он — ведущий экспортер товаров в Америку. С Китаем у США гигантский дефицит торговли, и Трамп еще в первый президентский срок вел торговую войну с главным экономическим и военным соперником.

Особых успехов первая война не принесла, и Трамп затеял вторую, как только вернулся в Белый дом в январе 2025 года. Он ввел новые пошлины, и после дополнительных, объявленных 2 апреля, общий налог на ввоз китайских товаров в США вырастет до 54%.

Более того, на 2 мая Трамп наметил новый удар по китайским товарам.

С этой даты он отменяет исключение для интернет-магазинов, которое позволяло отправлять в США посылки дешевле 800 долларов без налогов и таможенных проверок. Только в прошлом году американцы получили почти 1,5 млрд таких отправлений. Отмена поблажки ударит в первую очередь по китайским ритейлерам вроде Shein и Temu.