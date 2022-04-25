Около 20 кредитов оформил на людей менеджер банка в Нур-Султане

Сотрудник столичного банка подозревается в 19 фактах мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило заявление от 50-летней жительницы города о том, что кто-то оформил на её имя кредит на 2 млн 100 тысяч тенге. Выяснилось, что заем был оформлен в одном из банков Нур-Султана. Полицейские стали отрабатывать версию, что к преступлению причастен тот, кто имел доступ к данным заявительницы", - рассказали в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 19-летнего жителя столицы. Он дал признательные показания.
Оказалось, задержанный является менеджером финансового учреждения, где был оформлен кредит на потерпевшую. Во время досудебного расследования полицейские установили причастность подозреваемого к еще 18 аналогичным преступлениям. Причем потерпевшими являются жители различных регионов республики.
Устанавливается общая сумма ущерба, нанесенного задержанным.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".