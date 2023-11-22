Около 30 незаконных строений снесут в Актау

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По данным ведомства, на фоне продолжающегося строительного бума в Актау отдельными застройщиками строительно-монтажные работы ведутся без получения разрешительной документации.

В целом, с 2022 года мерами надзора к административной ответственности в виде штрафа привлечены застройщики по 120 объектам на сумму 90 млн тенге. Однако, ввиду неустранения нарушений застройщиками судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений.

Из них с санкции суда уже снесено 3 объекта: таунхаус в жилом массиве Приморский, коммерческий и жилой комплекс в производственной зоне №9.

Отмечается, что по всем объектам отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация.