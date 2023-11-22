Около 30 незаконных строений снесут в Актау

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона, передает Kazpravda.kz
По данным ведомства, на фоне продолжающегося строительного бума в Актау отдельными застройщиками строительно-монтажные работы ведутся без получения разрешительной документации.
В целом, с 2022 года мерами надзора к административной ответственности в виде штрафа привлечены застройщики по 120 объектам на сумму 90 млн тенге. Однако, ввиду неустранения нарушений застройщиками судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений.
Из них с санкции суда уже снесено 3 объекта: таунхаус в жилом массиве Приморский, коммерческий и жилой комплекс в производственной зоне №9.
Отмечается, что по всем объектам отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация.
"Согласно Закону "О долевом участии в жилищном строительстве" застройщики не вправе привлекать деньги граждан без оформления соответствующих разрешительных документов. В связи с этим призываем не допускать вложения средств в строительные компании, не оформившие разрешительную документацию", - добавили в пресс-службе надзорного органа.