Около 3700 месторождений питьевой воды разведаны в Казахстане

3 692 месторождения с объемом забора около 15,5 кубокилометров разведаны в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК

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Это необходимо для хозяйственно-питьевого водоснабжения. При этом, в год на хозяйственно-питьевые нужды расходуется более 1 кубического километра.

Согласно действующей редакции Водного кодекса, резервирование источников питьевой воды осуществляется на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.