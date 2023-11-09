Около 3700 месторождений питьевой воды разведаны в Казахстане

3 692 месторождения с объемом забора около 15,5 кубокилометров разведаны в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК
Это необходимо для хозяйственно-питьевого водоснабжения. При этом, в год на хозяйственно-питьевые нужды расходуется более 1 кубического километра.
Согласно действующей редакции Водного кодекса, резервирование источников питьевой воды осуществляется на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.
«Эти запасы питьевой воды будут существовать на случай ее нехватки. Мы будем уделять большое внимание изучению подземных вод. Например, будет создана служба по организации гидрогеологических работ и проведению государственного контроля и мониторинга подземных водных ресурсов. Часть функций по подземным водам переходит в наше ведение из комитета геологии министерства промышленности и строительства РК», – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.