Около 3700 месторождений питьевой воды разведаны в Казахстане

Культура и общество
19
Аманжолова Айман
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3 692 месторождения с объемом забора около 15,5 кубокилометров разведаны в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК

Фото: kazpravda.kz

Это необходимо для хозяйственно-питьевого водоснабжения. При этом, в год на хозяйственно-питьевые нужды расходуется более 1 кубического километра.

Согласно действующей редакции Водного кодекса, резервирование источников питьевой воды осуществляется на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.

«Эти запасы питьевой воды будут существовать на случай ее нехватки. Мы будем уделять большое внимание изучению подземных вод. Например, будет создана служба по организации гидрогеологических работ и проведению государственного контроля и мониторинга подземных водных ресурсов. Часть функций по подземным водам переходит в наше ведение из комитета геологии министерства промышленности и строительства РК», – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

#казахстан #вода #запас

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