Около 3,8 тыс. тонн гумпомощи собрано для пострадавших от паводков в Казахстане

Паводки
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Из них более 280 тонн уже доставлено в пострадавшие регионы. Остальная часть гуманитарной помощи будет направлена в ближайшее время, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«Традиция взаимопомощи всегда были присуща нашему народу. С годами народная взаимопомощь становится только масштабнее», - сказала председатель комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова.

По ее словам, более 5 тыс. волонтеров Атырауской области мобилизованы для укрепления береговых линий с использованием мешков и осуществления эвакуации жителей из затопленных районов.

В ЗКО волонтерами совместно с сотрудниками ДЧС эвакуировано более 500 жителей затопленных поселков. 260 волонтеров Павлодарской области выехали в районы, подвергшиеся воздействию паводков.

В Аркалыке 5 объектов общественного питания ежедневно обеспечивают горячим питания свыше 300 человек. 15 молодых волонтеров из Туркестанской области оказывают помощь пострадавшему населению Актюбинской области и участвуют в аварийно-восстановительных работах.

#казахстан #паводок #гуманитарная помощь

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