Около 60 овец загрызли бродячие собаки в Западном Казахстане
Батырбек Агимбетов
Бездомные собаки загрызли скот одного из частных подворий в
Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой
на "Мой ГОРОД". ЧП произошло в пригороде
Уральска в районе дачного поселка на территории общества "Восход".
Сообщается, что хозяева погибшей домашней скотины уверены – на животных
напали именно собаки. "Я вышел из дома около 8 утра, потому что услышал,
как кричит козленок, я думал, что он застрял где-то. Я увидел, что из-за
отодранной в загоне сетки выскочили собаки – одна черная, одна желтая и три
щенка. Я взял палку, пошел к ним, они испугались и убежали. Потом я зашел в загон
и увидел, что оставшиеся в живых овцы от испуга буквально взгромоздились друг
на друга", – рассказал родственник хозяев Нургали Темиргалиев.
"У нас
загрызли где-то 60 овец и 10 коз; мы посчитали, получается, ущерб на 1 миллион 400
тысяч тенге. Вот, вызвали ветеринара, все наши животные были на счету у них,
имеются специальные бирки. Говорят, будут сжигать. Очень жалко", – добавила
хозяйка дома Раида Ихсанова.
Прибывший на
место происшествия ветеринарный врач Бейимбет Ихсанов сообщил, что люди весной
приезжают на дачи и заводят собак. Потом осенью, когда они уезжают в город,
собак попросту бросают. Им есть нечего, и они начинают нападать на домашних
животных.
На место происшествия
выехала районная комиссия. "Сейчас оценивается ущерб и организованы работы
по поиску этих собак. Как только будут пойманы собаки, можно будет определить,
есть ли у них бешенство. В данный момент мы составили акт и повезем туши на
скотомогильник", – рассказал заместитель акима Теректинского района ЗКО Лауаз
Уалиев.