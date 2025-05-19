Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями Кызылординской области. В этом году в регионе около 60 тысяч гектаров рисовых полей были выравнены лазерным планировщиком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Минводы

Для сравнения: в прошлом году удалось сэкономить 200 млн кубометров воды, благодаря лазерному выравниванию 55 тысяч гектаров полей. А средняя урожайность выросла с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с гектара.



В министерстве отметили, что Правительство субсидирует до 50% затрат на приобретение лазерных планировщиков для сельскохозяйственных кооперативов.

«Во время нашей первой встречи вы высказали несколько предложений. По вашим просьбам размер субсидий для кооперативов увеличен с 25% до 50%. Ранее было требование, по которому субсидии выплачивались только хозяйствам с посевной площадью более 200 гектаров. Вместе с Министерством сельского хозяйства мы сняли это ограничение», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания. Это позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей.



В этом году из-за погодных условий поливной сезон в Кызылординской области также начался раньше обычного. Из-за отсутствия осадков спрос на поливную воду вырос вдвое. На сегодня для водоснабжения аграриев региона из Шардаринского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду.