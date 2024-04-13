Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков

На сегодняшний день утилизировано 96% от всего павшего поголовья, передает Kazpravda.kz

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В регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 102 тыс. голов сельскохозяйственных животных, в том числе в Костанайской области – 23 тыс. голов, в Акмолинской – 22 тыс. голов, в Актюбинской и Атырауской областях – по 20 тыс. голов, в ЗКО – 4,8 тыс. голов.

Работа будет продолжена по мере необходимости.

«На сегодня подтвердилось 6,8 тыс. голов сельскохозяйственных животных, павших в результате паводков, 75% общего падежа - мелкий рогатый скот», - сообщили в Минсельхозе РК.

Республиканским противоэпизоотическим отрядом министерства совместно с акиматами областей продолжается работа по сбору и утилизации павших животных. На сегодняшний день утилизировано 96% от всего павшего поголовья.

Республиканским штабом по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий утвержден алгоритм возмещения стоимости павших животных.

«Чтобы получить компенсацию, владельцам необходимо обратиться в местные комиссии для актирования ущерба. Размер компенсации будет определен на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых бюро национальной статистики», - отметили в ведомстве.

В зоне подтоплений оказалось 10 сибиреязвенных захоронений в трех областях страны. Специальные рабочие группы, состоящие из ветеринарных и медицинских специалистов, были направлены для забора проб грунта со всех объектов.

«По каждой пробе проведены ПЦР анализы и бактериологические исследования. По результатам лабораторных исследований наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено. То есть выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было, эпизоотическая ситуация стабильная.

Во всех регионах активно ведется плановая вакцинация против сибирской язвы, эмкара, ящура и других особо опасных болезней», - сказал исполняющий обязанности председателя комитета ветеринарного контроля и надзора Самат Тюлегенов.

В целом ситуация в регионах подтопления по линии сельского хозяйства на постоянном контроле министерства.